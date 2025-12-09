峮峮請辭《飢餓遊戲》遭網暴 孫協志沉痛發聲「積口德」

孫協志(右)發聲力挺峮峮(中)。（圖／翻攝自IG @tonysun.ig）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員峮峮（吳函峮），自加入綜藝《飢餓遊戲》後，與王仁甫、許孟哲、孫協志、蔡黃汝（豆花妹）共同主持長達4年，表現亮眼。未料，昨（8日）突然釋出多張「畢業照」曝光，宣布峮峮正式請辭，讓大批觀眾震驚又不捨，節目製作單位同步致歉，表示過去未及時向觀眾說明峮峮請假的真實原因，導致她近來遭受網路攻擊與不實揣測，對此深感抱歉。今（9日）孫協志重話相挺，長文砲轟「鍵盤俠」。

廣告 廣告

事件延燒後，同為《飢餓遊戲》主持班底的孫協志在IG發文力挺峮峮，他以沉重口吻指出，「處在數位自由的現今，無須求證事實、不用思考對錯，只需自己的私慾評斷和一時情緒上的抒發，輕鬆在網路留下批評、攻擊的字眼」

他反問那些隨意批評的人：「你們真的知道實情是什麼？真的清楚當事人所遇到的困境？」，點破許多鍵盤俠在發完文後就事不關己，卻忽略這些文字可能造成的長遠傷害，「字一打完、手機一放，也就無所謂的去做自己事，但這些無心的文字力量，已在無形中對當事人造成心理上的影響，甚至可能是重傷害，那些專門找麻煩的、無中生有的，只會躲在後面用鍵盤批評別人的，麻煩請在打字之前先想想自己，學著讓自己多點同理心，也幫自己積些口德」。

孫協志強調尊重是最基本的態度，不論在現實世界或網路都應如此，並呼籲網友「多點鼓勵 少點謾罵，真的沒那麼難」。文末，他也暖心為峮峮送上真摯祝福，「謝謝你在飢餓這四年多的努力，和帶給大家無數的歡樂，願妳在任何地方都能順心如意，好好過自己想要的人生，希望你在飢餓的這些年，會是你最難忘且值得回憶的時光。加油！別忘了我們喔！」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

研議穿運動鞋執勤 告別紅眼 華航空服員可戴眼鏡

迎2026年 投資股優於債

蒼井優拱木村拓哉 日本各地開小黃