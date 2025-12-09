峮峮請辭《飢餓》感性發文！畢業照被指「和豆花妹都哭了」

峮峮請辭《飢餓遊戲》，被指像哭過。(圖/FB@飢餓遊戲 ctvshow)

中信啦啦隊女神峮峮（吳函峮），和王仁甫、許孟哲、孫協志、蔡黃汝（豆花妹）主持電視節目《飢餓遊戲》4年，曾入圍金鐘獎。然而，昨（8日）《飢餓遊戲》宣布峮峮請辭節目，放出多張畢業照。隨後，峮峮轉發《飢餓遊戲》貼文，感性地高呼：「我愛你們。」

《飢餓遊戲》官方粉專8日證實峮峮正式從節目畢業。文中提到，早在一年前峮峮就因無法兼顧啦啦隊工作和節目錄影，首次提出請辭，但製作單位選擇先讓她「請假」調養身體。然而，峮峮告假期間，製作單位未適時向外界解釋請假的原因，導致峮峮承受惡言、被誤解，「當網路暴力發生時，我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。」對於疏失，製作單位衷心感到抱歉。

經過數次的協商、挽留，製作單位尊重峮峮的決定，讓對方能真正地休息、放下疲累，「畢業快樂，含著淚水祝福妳，希望妳飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔。」

《飢餓遊戲》粉專也隨文PO多張峮峮的畢業照，其中一張，峮峮抱著花束，手持代表自己的頭像，雖然笑容滿面，但眼尖的網友發現，她的眼眶微微泛紅，一旁的蔡黃汝也像是剛哭過，不捨地留言：「峮峮花花都哭了…我也想哭」。

峮峮則在貼文下方，留下5顆愛心和動物貼圖，並在限時動態回顧跟主持群的俏皮影片，以及轉發《飢餓遊戲》粉專畢業文，感性地寫下：「我愛你們。」而峮峮經紀人針對此事回應：「以節目發文為主，謝謝你們一直的陪伴和支持。」

峮峮發文。(圖/IG@qun_04)

