峮峮退出《飢餓遊戲》！節目組認「1年前就請辭」最後錄影畫面曝光

記者徐珮華／綜合報導

啦啦隊女神峮峮（吳函峮）主持實境節目《飢餓遊戲》4年，自然不做作的表現深受觀眾喜愛。豈料，製作單位今（8）日拋出震撼彈，宣布這天是她最後一次以主持人身分參與錄影，正式從主持群畢業，不捨喊話：「畢業快樂，含著淚水祝福妳。希望你飛得更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔。」

王仁甫（右起）、孫協志、峮峮、豆花妹（蔡黃汝）、許孟哲合作主持《飢餓遊戲》多年。（圖／翻攝自《飢餓遊戲》臉書）

《飢餓遊戲》官方粉絲專頁發布貼文，表示身兼演藝圈與啦啦隊身分的峮峮，1年前就因身體因素無法兼顧而請辭，只是基於多年合作情感，製作單位選擇讓她以「請假」方式暫時休息。然而這段期間，製作單位並未適時、清楚對外說明真實原因，讓她無辜承受外界誤解與罵名，對此製作單位深感歉疚。

廣告 廣告

峮峮正式退出主持4年的《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自《飢餓遊戲》臉書）

經過多次商議與挽留，製作單位如今決定讓峮峮放下疲憊好好休息，今日也為她舉行「畢業典禮」。畫面中，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、豆花妹（蔡黃汝）及多位啦啦隊好友都現身，製作單位也感性寫下「一路看著她，從青澀的小女生，慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星」，祝福她未來一路順遂。

更多三立新聞網報導

49歲立威廉證實罹癌！2度動刀續命 「搬離妻女獨居」抗癌現況曝光

朱孝天首度發聲！親揭「被退出F4」內幕 點名相信音樂高層潑髒水

小煜前妻「火辣比基尼照」被挖！昔穿真理褲熱舞 身材震撼10萬粉

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

