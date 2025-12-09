峮峮退出《飢餓遊戲》首發聲！團隊含淚喊話：要常回來

峮峮無預警退出《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自飢餓遊戲臉書）





綜藝節目《飢餓遊戲》昨（8）日無預警在官方臉書公告，表示節目成員峮峮正式「畢業」。製作單位透露，經過多次商議與挽留後，最終做出「最不捨但最尊重的決定」，陪她完成這場畢業典禮，盼能讓峮峮好好休息。消息一出立即引發網友熱議，而峮峮也首度對此發聲了。

《飢餓遊戲》製作單位表示，其實早在一年前，峮峮因身體因素，難以負荷高強度工作與節目錄影，首次向節目提出請辭。基於多年合作情誼，節目當時採取「請假」方式，讓她暫時調養身體、等待恢復。然而期間未及時、清楚向外界說明，導致峮峮承受許多不必要的誤會與負面言論。

製作單位坦言，他們未在第一時間站出來替她澄清與擋下攻擊，對此表示道歉，「當網路暴力發生時，我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力」，並向峮峮及粉絲鄭重道歉。

經過多次溝通與挽留，團隊最終尊重峮峮的選擇，決定讓她正式從節目畢業。製作單位也送上祝福：「畢業快樂，含著淚水祝福妳，希望妳飛的更高更遠。」同時也向她喊話「要常常回來看看我們」！對此，峮峮稍早也透過經紀人回應：「謝謝你們一直的陪伴和支持。」







