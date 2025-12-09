峮峮《飢餓遊戲》畢業了 製作單位曝原因致歉

《飢餓遊戲》官宣峮峮「畢業」。（翻攝自臉書）

峮峮加入中視《飢餓遊戲》固定班底多年，一年前她曾以身體為由請辭，被製作單位挽留後，以「請假」方式休息，觀眾始終盼不到她回歸，製作單位卻在4日於社群官宣峮峮「畢業」的消息。

製作單位透露，峮峮在一年前就因身體因素提出請辭，但基於多年情感希望她以「請假」方式休息，卻因沒有對外說明，反讓峮峮被誤解與惡言中傷，「當網路暴力發生時，我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。對此，製作單位衷心感到抱歉。我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。」

而製作單位經過無數次的商議與挽留之後，最後做出不捨且尊重的決定，讓峮峮能真正地休息、放下疲累。峮峮入主《飢餓遊戲》班底，製作單位一路看著她，從青澀的小女生，到能獨當一面的成長，雖不捨，也期待她能在演藝圈這條路上，飛得更高更遠。

