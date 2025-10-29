峴港新玩法2／米其林認證的海景餐廳、從養牛開始自製起司的美味披薩！他們用職人精神重新定義在地美食

連續兩年獲得米其林入選餐廳的「My Hanh Seafood（美幸海鮮餐廳）」，不僅食材新鮮、料理手法豐富，更以緊鄰沙灘的無敵海景著稱。

在峴港，吃海鮮是日常，但新一代的海鮮餐廳早已脫離粗獷的大排檔印象。創立於1991年的「My Hanh Seafood（美幸海鮮餐廳）」是當地老字號名店，因早期法規寬鬆，得以在美溪海灘搶下海景第一排。

這裡不只賣風景，更講究食材鮮度。門口擺滿透明水族箱，活跳跳的魚貨一目了然，搭配多樣烹調方式，讓人盡享海味的鮮甜與越南式調味的層次，更在2024、2025年連續入選米其林。

創立34年的「My Hanh Seafood」，是峴港美溪海灘上少數坐擁海景第一排景色的餐廳。

「羅望子炒蟹」使用店家特製羅旺子醬，用自然酸味為螃蟹的鮮美提味。（桌菜菜色）

「烤生蠔」淋上蔥油、蒜蓉與花生碎，吃起來海味鮮甜飽滿，又有南洋風情。（桌菜菜色）

招牌菜包括加入自製羅望子醬的「羅望子炒蟹」，酸甜平衡襯托出蟹肉鮮香；「烤生蠔」淋上蒜蓉、蔥油與花生碎，口感飽滿又帶南洋氣息；「青芒果乾魷魚沙拉」酸辣開胃，青芒果的脆與魷魚的韌形成對比；而「西江野胡椒炒藩切烏賊」則建議搭配生香蕉片、青芒果與楊桃片，層層疊出辛香與酸鮮的立體滋味。

