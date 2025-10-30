峴港新玩法3／當越南製造變成生活美學 精品咖啡與在地巧克力都開始說故事

創立於峴港的「XLIII Specialty Coffee」，以嚴選產地的精品咖啡豆與極為純粹的品飲方式，為越南咖啡市場創造一條顛覆傳統的風味選擇。

作為全球第二大咖啡出口國，提到越南咖啡，總離不開煉乳、重糖與濃厚奶油焦香的印象。然而，創立於峴港的「XLIII Specialty Coffee」，無疑是顛覆這種傳統風味的先驅。

走進這間滿室綠意、光影流動的咖啡館，大面積落地窗映入明亮採光，服務人員穿梭其間，處處呼應品牌核心哲學「咖啡實驗室」。櫃檯上陳列多達十款各具風味的咖啡豆，令人眼花撩亂，但沖煮方式卻極為純粹。

「XLIII Specialty Coffee」創立於峴港，充滿植栽綠意的店面，讓人忍不住想走進去喝咖啡。

工作台上僅擺設手沖與義式咖啡機，用最純粹的方式萃取咖啡豆的複雜風味。

這裡沒有拉花與奶泡，只提供義式濃縮、手沖與咖啡加牛奶三種選擇。所有焦點都回歸到咖啡豆本身的風土、酸度、甜感與香氣層次，也挑戰越南人長久以來偏好多糖多奶的飲用習慣。

XLIII Specialty Coffee選用世界各地的精品咖啡豆，並主打自家烘焙。



