峴港新玩法4／本土精品度假村Fusion 不只有海景浴缸 買住宿含每日按摩50分鐘

住在越南本土精品度假村「Fusion Resort & Villas Da Nang」的高樓層客房，才終於明白何謂高空度假村才有的迷人景致。

結束峴港的文化與美食探索，旅程的尾聲，最需要的是能讓身心重新校準的角落。這次我們住進越南本土精品度假村「Fusion Resort & Villas Da Nang」，遼闊的海景、緊鄰窗邊的浴缸、每日SPA與精心安排的早餐，它讓旅人用最少的預算，享受到最高品質的療癒與度假時光。

位於峴港與會安之間寧靜海岸線上的「Fusion Resort & Villas Da Nang」，是越南本土品牌度假村，它的所在地完美避開喧囂，一抵達就感受到節奏放慢。

海景套房的床邊與窗景之間，還有沙發區，可以眺望海景發呆。

位於落地窗旁的浴缸，晨間陽光灑落，讓人不自覺地慵懶到不想出門。

別墅區客房皆有獨立泳池及庭院，空間相當有隱私性。

我入住的是主樓海景套房，空間以淺木與白色為主調。柔軟的床正對大片落地窗，床與窗之間放著一張沙發，是我最喜歡的位置，可以坐著發呆，看著海面發光；浴缸緊鄰窗邊，白天泡澡時陽光輕輕灑在水面上，那種溫暖的光線，讓人有點不想出門；書桌夠大，擺滿3C設備也不顯擁擠，對常在旅途中工作的我來說，是種貼心的設計。



