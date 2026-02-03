島上竟有牙科椅與詭異面具！艾普斯坦檔案震撼彈 安德魯王子跪地照流出

國際中心／綜合報導

柯林頓遭爆搭「蘿莉塔專機」至少16次，共浴照流出。（圖／翻攝自X平台 @HustleBitch_）

美國司法部上週釋出300萬頁與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查文件，揭露其位於維京群島的私人招待所內部驚悚細節。文件中驚見一間擺放「牙科診療椅」與面具的詭異房間，並牽扯出美國總統川普、前總統柯林頓、特斯拉執行長馬斯克及英國安德魯王子等多位政商名流。儘管檔案內容震撼全球，但司法部暗示恐難據此提出新指控。

這批解密檔案詳細記錄了艾普斯坦位於美屬維京群島的專屬島嶼設施。這座距離聖湯瑪斯島僅10分鐘船程的「極樂島」，除了擁有專屬碼頭、直升機停機坪與私人海水淡化系統外，其內部陳設更透出一股令人窒息的詭譎氣息。調查人員在島上發現一個神祕房間，房內正中央擺放著一張牙科診療椅，牆上掛著各式面具，而一旁的黑板上則用粉筆寫著「權力」、「欺騙」、「陰謀」、「政治」等字眼，場景宛如驚悚電影，引發外界對在此處曾發生何種行為的無限遐想。

文件中進一步揭露了艾普斯坦與全球權貴的緊密連結。透過分析多達2,200封電子郵件發現，其交往對象橫跨政商學界。其中，一系列曝光照片顯示英國安德魯王子疑似跪地，旁有年輕女性躺臥；美國前總統柯林頓則被拍到與女性及共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在泳池合影。柯林頓夫婦為避免被控藐視國會，已從拒絕轉為願意配合國會聽證會調查。

淫魔富豪案解密，多名政要和商場名人捲入這樁醜聞。（圖／翻攝自X平台 @HustleBitch_）

商界巨頭也未倖免，特斯拉執行長馬斯克出現在2012年的往來郵件中。艾普斯坦曾邀請馬斯克攜伴登島，並討論直升機載運人數，馬斯克當時回覆「聽起來不錯」。此外，美國商務部長盧特尼克雖在名單中，但他強調早在20年前便斷絕往來，並稱對方令人作嘔。紐約巨人隊聯合老闆蒂施更被挖出曾向艾普斯坦詢問派對上遇到的女性身分，艾普斯坦則承諾送他一名「有異國情調的大溪地女人」作為禮物。

檔案中還涉及前財政部長薩默斯向艾普斯坦尋求戀愛建議，以及導演伍迪艾倫、名廚瑪莎史都華等人的晚餐邀約。儘管這300萬頁文件如同核彈般衝擊歐美政壇與社交圈，但美國司法部高層坦言，這些令人不安的互動紀錄未必足以構成起訴要件，暗示這場揭密風暴可能不會轉化為實質的法律新指控。

