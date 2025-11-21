島在現場》馬太鞍溪堰塞湖災後60天｜【我們的島】2025.11.21

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後60天，居民仍在整理重建家園，街道隨處可見到清理出的廢棄裝潢建材，空地的淤泥也未完全清除。被泥水肆虐後的住家，居民用布簡單遮掩門窗，居民搬進外界的捐贈或新購置的家具，也有人提供義剪服務，讓居民和志工可以有個清爽髮型。

外界的捐贈或新購置的家具湧入花蓮光復鄉。

災後，被泥水肆虐後的住家一樓幾乎是家徒四壁。

​

居民只能用布遮掩門窗。

而今天下午兩點，水利署在光復國小辦理「花蓮溪及馬太鞍溪河段水道治理計畫線及用地範圍線局部修正」地方說明會，當地居民也到場關切河道整治細節。

2025.11.21下午兩點，水利署在光復國小辦理「花蓮溪及馬太鞍溪河段水道治理計畫線及用地範圍線局部修正」地方說明會。



​水利署表示，自9月23日之後馬太鞍溪已疏濬200萬方土石，但鳳凰颱風又帶下來800萬方土石，明利部落的河段再淤高約5米，疏濬速度追趕不上泥沙下移的速度。

​

目前上游崩塌地與河道還有兩億方土方，但一年疏濬量能最多也只有1000萬方土石。擔心堰塞湖潰堤的話，一道堤防恐會溢堤，因 此未來計畫除了將馬太鞍溪南岸堤防加高加固之外，還要往外興建第二道堤防。(延伸閱讀：當大雨下不停，該如何防範馬太鞍溪再度釀災？｜ft.中興大學水土保持系終身特聘教授陳樹群)

當地居民也到場關切河道整治細節。

廣告 廣告



但部落居民認為，上游大量土砂問題不解決，再興建二、三、四道堤防恐怕也無濟於事。而興建第二道堤防，也涉及土地協議價購或土地徵收問題。當地許多土地屬於原住民保留地，居民希望除了價購或徵收之外，非汛期的時候，土地還可以保留給居民繼續使用，或是以地易地的方式來進行。

擔心堰塞湖潰堤的話，一道堤防恐會溢堤，因此未來計畫除了將馬太鞍溪南岸堤防加高加固之外，還要往外興建第二道堤防。



​

另外，馬太鞍溪的堤防設計原本是100年洪水頻率，但因為馬太鞍溪河床上升且河水含高濃度泥沙，因此堤防加固加高後仍然是100年洪水頻率的標準。

​



部落居民認為，上游大量土砂問題不解決，再興建二、三、四道堤防恐怕也無濟於事。

​

延伸閱讀》【鳳凰颱風】馬太鞍溪再溢流｜居民生活難安心

​

資料來源/水利署第九河川分署簡報資料





更多公視新聞網報導

花蓮嘉農溪溪面高於堤防 已有破堤現象居民憂

光復阿陶莫部落遭洪水淹沒 居民稱逃難時間僅5分鐘

遊台東鸞山部落11人被蜂螫 2人送醫前無呼吸心跳

