島嶼博物館動態文化體驗 家廟上樑儀式及保存技術傳習金門登場

【記者 洪美滿／金門 報導】為深化傳統匠藝無形文化資產的保存與傳承，及持續推動實現「島嶼博物館」理念，金門縣文化局委由運籌機制計畫團隊國立臺灣師範大學攜手金門歷史民俗博物館，規劃舉辦「島嶼博物館的動態文化體驗：家廟上樑儀式及保存技術傳習」活動。本次體驗活動承蒙金門縣文化資產保存協會、金門城社區發展協會及金門縣辛氏宗親會參與協助；活動將於115年1月19日（星期一）上午8時30分至11時00分，在金門城西門外金門城辛氏家廟舉行，誠摯邀請博物館從業人員、志工及一般民眾踴躍報名並到場參加。

廣告 廣告

金門擁有深厚而完整的宗族聚落文化，家廟不僅是宗族凝聚的重要核心空間，更承載地方社會的倫理秩序、信仰實踐與歷史記憶，也是理解金門傳統建築與生活文化的重要場域。本次活動以「島嶼博物館」理念為主軸，突破博物館展示空間的界線，串聯博物館館舍與仍持續運作中的宗族生活場域，透過實地走入儀式現場，實踐博物館作為「動態文化場域」的公共角色。

辛氏家廟興建年代已不可考，歷經多次修建與世代使用。近年因族人考量家廟規模及前方建築遮蔽視覺，經族人獻地並重新整建，並擇吉於115年1月19日舉行上樑儀式，拓展為本次傳習活動認識宗族文化及傳建匠藝契機。此一仍持續運作中的宗族營建與儀式行動，實為觀察金門聚落宗族文化與傳統建築保存技術，提供了難得而珍貴的實踐場域。

活動特別邀請多位金門在地傳統匠師參與，包括大木作匠師陳榮文、蔡水燐，土水修造匠師莊水盛，以及小木作（鑿花）匠師李錫福，於上樑儀式進行期間透過現地解說與實務示範，帶領參與民眾深入認識宗族家廟建築的空間配置與形制特徵、屋架結構與構件關係、土水構造與材料運用，以及小木作與鑿花工藝細節，並說明上樑儀式的流程、禁忌及其所蘊含的文化意涵。

結合傳統祈福儀式觀摩與專業解說外，活動亦安排木版年畫體驗，讓參與者實際接觸傳統鑿刻與印製技術，理解工藝在民間信仰、節慶與日常生活中的角色，進一步提升大眾對傳統工藝與保存技術價值的認同。（照片記者洪美滿翻攝）