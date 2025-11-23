島嶼同行啟航 賞台灣永續美

昇恆昌今年邁入30周年，我們長年以實際行動深化永續精神，今年特別規畫13場地方創生活動，安排第一線銷售同仁親自走訪品牌基地、深入田野與社區，體驗品牌與產品背後的理念與故事，將土地的真實連結轉化為機場服務中的專業與溫度，傳遞給旅客。

透過從同仁參與、成果展出到資源投入的整合行動，實踐聯合國永續目標如SDGs8與12，串聯供應商與消費者，發揮一加一大於二的永續影響力，我們也攜手15個台灣品牌共同舉辦五感體驗展覽，並邀請國際與在地品牌進行交流對談，以行動實踐聯合國SDGs目標。

廣告 廣告

此次展覽以「島嶼同行」為主題，我們串聯全台15家地方品牌，包括Story Wear、春日好日、阿原、歐文瓷、知音文創、淨毒五郎、大賀米、茶籽堂、錦源興、佐見啦、舊振南、緣親鳳梨、芙彤園、遊山茶訪與謝江林茶莊，從北到南、從山到海，呈現台灣產業兼具傳統與創新、環境與文化共生的多元風貌。

展區設計上，我們特別選用南投埔里「廣興紙寮」的手工藝術紙張，以波浪造型象徵台灣山海地景的律動。紙材結合平溪天燈、鞭炮屑與中藥渣等再生素材，化身為承載台灣傳統工藝與產業歷史記憶的永續媒材，呼應昇恆昌推動永續與文化傳承的精神。

在永續交流會中，我們與品牌代表對談，分享企業如何從品牌文化、產品創新與社會行動三個面向落實永續理念，希望持續以機場作為推廣文化與永續的重要平台，攜手供應商及合作夥伴，以行動投入永續，讓旅客在國門即可感受台灣的文化深度與人情溫度。

因為我們相信，企業不僅經營品牌，更要成為連結土地與世界的橋梁；旅客不僅購買商品，更希望透過商品感受台灣，而機場應是國家文化的縮影，昇恆昌也會秉持將公共空間打造為「文化與永續推廣平台」信念，讓銷售人員成為推廣台灣品牌與文化的大使。

昇恆昌長期在國門透過豐富多元的形式行銷台灣，讓國際旅客能體驗與認識台灣的創意能量與文化底蘊，扮演「在地品牌與世界之間的橋梁」，同時也持續推廣台灣特色商品，讓在地品牌於機場國門的能見度持續提升，成為旅客了解台灣文化的最佳窗口。

我們會將「島嶼同行」展延伸至機場，持續推動地方創生與品牌共創，擴大社會影響力，讓更多世界旅人看見台灣的永續之美，也希望透過我們投入永續發展的努力，讓機場成為推廣台灣文化的最佳舞台，也讓這些充滿土地故事與職人精神的品牌走進國門。