島嶼神話化為舞台詩篇 舞鈴劇場以勇氣之旅感動雲林

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】舞鈴劇場於13日及14日下午2時30分，在雲林表演廳演出《VALO二部曲－島嶼》，以島嶼神話為創作靈感，透過奇幻敘事與跨界舞台語彙，帶領觀眾展開一段關於愛、勇氣與光明的冒險旅程。本作延續《VALO首部曲－阿米巴》的創作能量，深受各地觀眾喜愛，特別安排至雲林演出。

舞鈴劇場於13日及14日下午2時30分，在雲林表演廳演出《VALO二部曲－島嶼》。（圖／雲林縣政府提供）

舞鈴劇場成立於1986年，是國內首支結合扯鈴、舞蹈、體操與專業劇場概念的表演團隊。團隊以扯鈴為核心，融合神話、音樂、舞蹈、新馬戲、機械裝置、多媒體影像與民俗特技，形塑獨具風格的舞台藝術形式。創團近四十年來，巡演超過三千場，足跡遍及三十多個國家，是國際藝術節與劇場的重要常客。

廣告 廣告

《VALO二部曲－島嶼》為售票演出，12月14日場次仍有部分票券，相關演出資訊可透過雲林表演廳及舞鈴劇場官方平台查詢。（圖／雲林縣政府提供）

《VALO二部曲－島嶼》故事以神話世界為背景，描述盤古開天後，伊娜女神化身為島嶼，以「伊娜之心」維持光明與黑暗的平衡，滋養萬物與族群。然而地底黑暗矮靈覬覦其力量，世界逐漸陷入永夜。平凡少女迪布斯其實是預言中的關鍵人物，在邪惡黑后奪走伊娜之心後，她踏上命運之途，穿越黑暗深淵，找回光明，讓島嶼重獲新生。

雲林縣長張麗善表示，舞鈴劇場由一群熱愛表演的年輕人組成，從早年在簡單場地演出，到如今站上國際舞台，展現持續向前的精神。《VALO二部曲－島嶼》融合海洋神話、原創語言與舞鈴精神，以奇幻敘事包裹成長與自我探索的主題，期盼透過主角的旅程，喚起觀眾心中對光明與勇氣的共鳴。

結合原創音樂、影像動畫、浮空投影與舞台科技，由台灣頂尖舞鈴表演藝術家共同演出，呈現強烈視覺張力與嶄新舞台語彙。（圖／雲林縣政府提供）

文化觀光處長陳璧君指出，本作以百老匯規格製作，結合原創音樂、影像動畫、浮空投影與舞台科技，由台灣頂尖舞鈴表演藝術家共同演出，呈現強烈視覺張力與嶄新舞台語彙。作品以象徵性的神話故事引領觀眾穿梭光與闇的世界，是一場跨越年齡、溫暖動人的舞台盛會。

《VALO二部曲－島嶼》為售票演出，12月14日場次仍有部分票券，相關演出資訊可透過雲林表演廳及舞鈴劇場官方平台查詢。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！