「島嶼關鍵字」水保防災巡迴特展 小叮噹樂園登場

「島嶼關鍵字」水保防災起步走的巡迴特展，即日起在小叮噹科學主題樂園展出到今年11月1日。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕「島嶼關鍵字」水保防災起步走巡迴特展來到新竹縣，即日起在小叮噹科學主題樂園展覽到今年11月1日。這個由農村發展及水土保持署跟國立科學工藝博物館聯手策劃的水保防災特展，把夾娃娃機、樂高積木等遊戲，設計成水保防災的互動遊戲，讓大、小朋友手腦並用，或截流坡地水資源導引蓄留成水庫，或學著蓋攔砂壩、梳子壩等野溪整治工程，簡單卻深入地讓大家了解水土保持與災害間的關係和如何疏導、預防，掌握如何營造環境才能消災避凶的通關密碼。

小叮噹科學主題樂園總經理郭明宗說，他們園區一向以「科學變好玩」為念，推出多項互動科學設施與拍照亮點。擁有全台最大室內零下5℃滑雪場與最長滑雪道，給國人免出國就能體驗雪地與滑雪的刺激，更是新竹縣第1家取得環境教育設施場所認證的民營園區。配合特展，他們結合前述特色遊程，在專業導覽帶領下，親子來客在前述多樣化好玩的設施中，能更深入認識水土保持、防災概念，等於全齡一起邊玩、邊學。

至於前述展覽靈感來自農村水保署出版的繪本《小魚的祕密假期》和《爺爺的魔法書》，設計的10組互動遊戲展示單元，透過故事、遊戲與實作體驗，把抽象的防災與環保知識化為生動有趣的學習內容。同步也展出多項水土保持監測系統文物與科技設備，像是：雨量筒、水位計、衛星定位儀等，讓來客體會科技如何守護山林與國土，並從歷史脈絡看見台灣防災技術的演進。

親子遊客用樂高積木的玩法，學著蓋出梳子壩、攔沙壩、固床工等，體驗野溪整治工法。(記者黃美珠攝)

大小朋友拿出玩夾娃娃機的功力，挑戰回答水土保持相關的選擇題闖關。(記者黃美珠攝)

「島嶼關鍵字」水保防災起步走的巡迴特展來到小叮噹科學主題樂園展出，現場有10個互動遊戲區，讓大小朋友從趣味活動中學到正確的水保意識和知識。(記者黃美珠攝)

