【島嶼關鍵字】水保防災起步走 巡迴特展新竹登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】你知道臺灣的地形與氣候特性，讓我們的生活環境充滿挑戰嗎？農業部農村發展及水土保持署與國立科學工藝博物館聯手策劃的「島嶼關鍵字—水保防災起步走」巡迴特展，就在新竹小叮噹科學主題樂園！自即日起展出至115年11月1日，期待為觀眾提供更深入、完整的防災與環境教育體驗。

小叮噹科學主題樂園是新竹縣第一家獲環境教育設施場所認證的民營企業，是大小朋友都喜歡造訪的科學學習場域，展覽期間將結合園區既有特色課程與專職環境教育推廣人員的專業引導，讓觀眾都能透過寓教於樂的互動活動，理解水土保持與防災的重要性。

廣告 廣告

本次展覽靈感來自農村水保署出版的繪本《小魚的祕密假期》和《爺爺的魔法書》，設計了十組互動展示單元，透過故事、遊戲與實作體驗，將抽象的防災與環境保護知識化為生動有趣的學習內容。展區同時展出多項水土保持監測系統文物與科技設備，包括雨量筒、水位計與衛星定位儀等，讓觀眾理解科技如何守護山林與家園，也能從歷史脈絡中看見臺灣防災技術的演進。

極端氣候已成為我們日常生活的一部分，本特展不僅呈現環境變遷的影響，更提供實用的防災知識，幫助大家在生活中做好準備。此外，展覽特別規劃教具與繪本體驗活動，透過生動互動，讓大小朋友都能輕鬆掌握水土保持、減災防災與環境保護的概念，並能與園區教育課程相互結合，延伸學習效果。

「島嶼關鍵字—水保防災起步走」巡迴特展希望不只是一次知識與樂趣兼具的體驗，更藉由互動教育啟發大家對環境保育與防災的重視。展覽期間，觀眾可以親身參與各式體驗活動，學習如何應對自然災害，從中培養環境意識與防災能力。

無論是對環境議題感興趣的民眾，還是希望與孩子共同探索自然與防災知識的家庭，「島嶼關鍵字—水保防災起步走」都將帶來滿滿收穫，邀請大家前來新竹小叮噹科學主題樂園，一同探索水與土的奧秘，攜手打造更安全、更永續的未來！（圖／記者王雯玲翻攝）