「島嶼飛行」 揭密蝶蛾生存記

記者劉昕翊／臺北報導

國立臺灣博物館即日起至明年5月31日在本館推出全新特展「島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記」，集結黃鳳蝶、皇蛾等近300件蝶蛾典藏標本，並搭配影像及互動裝置，引領觀眾看見「鱗翅」的奇幻旅程，展開一場關於生命與共生的飛行。

展覽以一般民眾對「蝶」與「蛾」習以為常的劃分，在展場入口過道以一左一右對照揭開序幕，再逐步帶領觀眾以「鱗翅目」為整體觀看視角，由淺入深認識6大主題單元，並於昨日舉辦開幕典禮，由臺博館長陳登欽、中央研究院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰、策展人吳士緯等人出席。吳士緯表示，此次展覽近乎所有的展示標本皆源自臺灣，邀請全民來此欣賞5千餘種蝶蛾的縮影。

「島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記」規劃6大單元，透過稀有黃鳳蝶、保育類大紫蛺蝶、皇蛾等豐富的典藏標本展出，引領民眾逐步深入；展區中段，觀眾則將伴隨科學進展認識夜行類群如何溝通與感知環境，最後一同見證公民科學與藝術創作交織出的自然與人文共生之境。

國立臺灣博物館即日起至明年5月31日在本館推出全新特展《島嶼飛行—臺灣蝶蛾生存記》，引領觀眾看見「鱗翅」的奇幻旅程。（記者劉昕翊攝）