島根6.4強震新畫面曝 貨品掉落、滑門傾倒災情慘

日本島根縣於6日發生連續強震，其中主震規模達6.4，導致當地多處民宅與商家受損。（示意圖／Pexels）





日本島根縣於6日發生連續強震，其中主震規模達6.4，導致當地多處民宅與商家受損。許多監視器畫面記錄下劇烈搖晃的瞬間，不僅有老舊大樓外牆磁磚大片剝落，屋內貨架劇烈撞擊、整片滑門不敵強震傾倒的驚險場面也隨之曝光，災情陸續傳出。



位於松江市的平濱八幡宮在此次震度「5強」的衝擊下受損嚴重。神社禰宜（神職人員）北畠靖朗回憶地震當下仍餘悸猶存，他表示，當時祈禱儀式尚未結束，就突然發生劇烈搖晃，現場所有人根本站都站不起來，只能用手死命撐著地面，靜靜等待震動停止。神社方面指出，這是繼2000年鳥取西部規模7.3強震後，神社再次遭遇嚴重災損，目前的修繕費用與復原時間仍難以估計。

此外，當地的商業活動也受到波及。島根啤酒公司的精釀啤酒廠內，近半數的庫存慘遭震倒。社長矢野學看著倒塌現場無奈表示，這種景象極為罕見，原本一桶重約20公斤的啤酒桶，疊了五層後總重達100公斤，竟也被強震震垮。不過矢野學也提到，回想起來，事發當時工廠內剛好沒有人，無人受傷已是不幸中的大幸。



根據氣象資料顯示，島根縣在短短17分鐘內連續發生6起有感地震。儘管目前啤酒廠已完成初步清理，但整體經濟損失仍難以估算。面對餘震威脅，當地民眾只能打起精神加速清理家園，期盼能盡快恢復正常的生活秩序。

