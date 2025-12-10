島語、饗 A JOY、旭集 全台熱門Buffet訂位攻略＋餐券優惠總整理｜吃到飽最高享52折｜每月最新折扣
想吃頓Buffet，竟比搶演唱會門票還難？近期超火的「Buffet三巨頭」，非「島語」、「饗 A JOY」和「旭集」莫屬！從頂級海鮮、創新台味、極上和食到餐酒搭配，三家自助餐廳各有千秋，魅力大到讓人願意天天守在電腦前搶位。究竟怎麼訂才能提高成功率？快看這篇搶位攻略。想吃到「全台最難訂的Buffet」？一招免預約就能直接吃「島語」！此外還有各大口碑Buffet的餐券優惠，折扣最低下殺到52折，鎖定這篇整理文，月月更新好康不錯過。
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
9間超人氣吃到飽餐廳推薦！餐券最低52折起
想大啖頂級Buffet，除了接下來要介紹的「島語」、「饗 A JOY」和「旭集」，小編先來推薦幾間好口碑的吃到飽餐廳，讓你不用跟別人擠破頭。透過線上平台購買餐券，不僅省去帶現金找零的麻煩，指定餐廳還享有獨家優惠，最低5折起；若遇上平台舉辦活動，再享折扣碼優惠、信用卡加倍回饋等好康，讓你省上再省！多數電子券在24小時前可免費取消，無論是送禮或自用，趁優惠還在時，趕快手刀囤起來就對了！
「島語」夯什麼？Buffet版Fine Dining 八大餐檯任你吃
桌上堆滿鱈場蟹腳、日本生蠔、海膽、干貝，搭配各式現切熟成牛排與職人甜點，這是漢來美食旗下超人氣Buffet「島語」的日常。主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，八大餐檯皆有專屬餐酒搭配，日料搭清酒、西式佐紅白酒、中式配小米酒...將板前料理精神帶入每一道佳餚，加上餐費多半在2,000元內，成為網友口中「全台最難訂的Buffet」。目前全台擁有台北、高雄兩間門市，第三間桃園店即將於12/29盛大開幕、12/11開放訂位，台中、台北二店也在積極規劃中。
「島語」訂位攻略快收藏！4大招教你入手夢幻席位
想要跟風一飽口福？「島語」的訂位守則必須先弄清楚！每月1號上午11：00開放之後2個月的場次預訂，7位（含）以下用餐可使用線上訂位；超過者則須去電預約。不過有網友分享血淚史，線上訂位開放5分鐘即售罄，電話打了上千通也打不進去。沒關係，小編為你整理出4大搶位秘笈，跟著做，吃到「島語」不再遙不可及。
候補神卡位：「島語」預約須付事先支付訂金，若逾期未付，將自動取消訂位，並於每天凌晨12點釋出。可以每天準時上網刷刷看，能否撿到取消名額。
App開外掛：有網友分享，自己是透過訂位APP「EZTABLE」刷到空位，建議每天沒事就打開看看。小缺點是必須在預約同時支付全額餐費。
現場賭候位：預約總排不到？那就抱持姑且一試的心，提早去現場候位賭一把！不少網友分享成功心得：「平日都滿好進的」「晚餐機會較大」「前五組都有希望」。
懶人偷吃步：同為漢來集團成員，高雄漢來大飯店推出「島語饗夜」住房專案，凡入住者即可享用當日「島語」自助晚餐。懶得花心思訂位，選這招就對了！
「島語」價位與用餐時段
「饗 A JOY」夯什麼？高空美景X職人台味 吃出Buffet新高度
座落於台北101 86樓的「饗 A JOY」，獨享雲端視野，白天將大台北天際線盡收眼底，夜晚則有萬家燈火作陪。除了有得天獨厚的地理位置，身為饗賓集團旗下最高端的自助百匯，餐檯上少不了帝王蟹、龍蝦、A5和牛、現開生蠔等頂級食材，並呼應「台灣寫給世界的一封情書」為主題，與在地職人攜手，翻玩經典台菜與傳統點心，被盛讚為「Buffet天花板」。即便一餐最高要價破4,000元，依舊高朋滿座。
「饗 A JOY」訂位攻略必學！想坐靠窗位？關鍵在這裡
「饗 A JOY」開幕已兩年，雖然現在的訂位人潮不像「島語」那麼秒殺，但因全台僅一間門市，依舊是台北最熱門的Buffet之一。想輕鬆搶到屬意的用餐日期？每天早上9點準時上網預約，若手慢被搶光也別太快放棄，10點開放電話預約名額，接著打就對了！還有以下幾招訂位攻略，快筆記，下一個成功卡位的就是你！
黑卡搶先機：饗賓集團iEAT 黑卡會員，不僅享有專屬訂席專線，不必和大家搶爭同一支電話預約，更可提早於三個月預訂。小提醒，當日用餐者需包含黑卡會員本人喔！
午餐最好搶：相較於晚餐時段一位難求，「饗 A JOY」的午餐預約成功率高上許多。尤其假日多了「午餐二」的時段（14:45～17:15），就像多了一張隱藏版門票，成功率自然提升不少。
7天前補位：「饗 A JOY」訂位須預付每人$1,000元訂金， 用餐日前7天（含）前取消，可全額退還。不少人會在此期限取消，拿回訂金。因此在期望的用餐日往前推7天，刷到空位的機率會大幅提升喔！
靠窗位Get：坐擁無敵景色的「饗 A JOY」，靠窗位絕對是首選！不過位置安排據說與訂位順序有關，越早訂到，位置可能越好；透過電話訂位的人，也不妨口頭告知窗邊需求。此外，有網友觀察到靠窗位多為4人桌，3～4人用餐的訂位者也可能較有機會喔！
「饗 A JOY」價位與用餐時段
「旭集」夯什麼？蟹腳、生魚片、和牛...打造最強極上和食Buffet
同為饗賓集團旗下的「旭集」，主攻日式極上和食，一進場就能感受到滿滿日料魂：日本空運來台的旬鮮魚獲、時令蟹腳、海膽壽司、碳烤牛舌、鮑魚土瓶蒸、和牛可樂餅……通通不限量；甜點區更是不容小覷，各式和菓子、抹茶點心一字排開，再搭上一杯清酒或玄米玉露，宛如置身京都料亭。被網友封為「最強日式Buffet」，現在即便全台已有7間分店，遍及台北、桃園、新竹、台南與高雄，熱門時段依舊一位難求。
「旭集」訂位攻略注意這點！別讓到手的座位飛了
與「饗 A JOY」同集團的「旭集」，訂位方式大同小異，每天早上9點開放一個月內的網路預約、10點開放電話預約，不同的是「旭集」訂位每人收取500元訂金。雖然已經不再是秒殺級的難搶，但想要在第一時間內搶到心儀的時段，有時還是得拚手速，除了上述「饗 A JOY」的訂位小撇步可供參考，還有以下兩點切記：
備好信用卡：「旭集」的訂位金須於線上預約後，在10分鐘內完成刷卡付款，不接受匯款與其他方式，所以要記得準備好信用卡資料，避免到手的位置飛了！
分開訂更快：「旭集」網路預約訂位以8人為上限，超過人數須使用電話預約或至官網客服單留言洽詢。建議人數太多時，出動不同人馬訂位，成功率更高。
「旭集」價位與用餐時段
