島語光影述鄉情 曹松清個展〈沐光島語〉鶯歌登場

記者李其芳/新北報導

藝術家曹松清 2026 個展〈沐光島語〉，1月23日起至3月9日於新北鶯歌臺華窯三館展出。展覽結合油畫、虛擬實境等多重媒介，以藝術為語言，書寫對故鄉馬祖島嶼的深情凝視與跨媒材創作的探索。

展覽名稱〈沐光島語〉蘊含雙重意象：「沐光」象徵藝術家在自然光影中獲得靈感的洗禮，「島語」則如島嶼低語，述說風土人情與文化記憶。曹松清的畫作不僅記錄自然風景，更如時間的切片，訴說他與家鄉之間不斷交織的情感回音。

這次展覽亦標誌曹松清個展十年創作歷程的回顧與總結。自 2016 年起於臺華窯固定展出，他以馬祖為主體的創作，從風化岩壁的堅韌靜默、夜海藍光的詩意閃耀，到聚落巷弄中的光影溫度，逐步建構出一條獨特的「島語藝術之路」。

展場一隅，展出多幅描繪馬祖聚落的系列作品，色彩飽和、構圖層次分明，呈現島嶼記憶與文化地景的視覺語言。台華藝術中心/提供

「藍眼淚」系列為展覽焦點之一，源自馬祖海域特有的生物發光奇景。藝術家以畫筆捕捉藍光閃爍於夜海、與船影交錯的瞬間，呈現出海的脈動與靈魂。他的創作本身不止於視覺呈現，更藉由詩意的構圖與光影節奏，引導觀者進入感性與理性的交會點。而「聚落」系列則轉向人文關懷，描繪馬祖古厝、蜿蜒巷弄與生活風景。畫中不僅有建築與光影，更承載兒時回憶與在地情感。

展覽中的作品，融合幾何紋理與閩東建築元素，呈現傳統與現代語彙的交錯，為〈沐光島語〉增添當代藝術語境。台華藝術中心/提供

馬祖津沙天后宮主任委員陳志華表示：「〈沐光島語〉像是一封寫給津沙的情書，把我們最尋常卻最深刻的日常記錄下來。」透過畫筆，津沙成為文化場域與世代記憶延續的縮影。

除繪畫外，這次展覽也展現曹松清融合 AI、VR、AR 技術與油畫語彙的跨域創作，包括《我的虛擬美術館》、《剪刀石頭布》、《手機桌布免費計畫》等。將觀者帶入虛擬畫廊，實現沉浸式互動；另外，亦透過手勢辨識，讓觀者參與畫面變化，從觀看者轉化為共同創作者。

曹松清融合 AI、VR、AR 技術與油畫語彙的跨域創作，《我的虛擬美術館》作品將觀者帶入虛擬畫廊，實現沉浸式互動。 台華藝術中心/提供

曹松清說：「創作對我而言，不僅是一種表達，更是一場持續的凝視與回應。」此次個展，正是這份凝視的延續。無論是對自然的讚頌、對家鄉的想念，或是對科技與藝術融合的實驗探索，〈沐光島語〉皆以最溫柔堅定的語言，邀請觀者重新理解人與自然、藝術與科技之間的關係。

在光與影的交織中，島嶼低語未完。曹松清用畫筆為故鄉發聲，也為觀者留下與島嶼對話的入口。這不只是一場展覽，更是一場藝術與記憶的對話旅程。

〈沐光島語〉展覽資訊

日期：2026.01.23─2026.03.09

場域：臺華窯三館/典藏空間

地址：新北市鶯歌區文化路124號

時間：每日10:00至18:00

（免費參觀）

主圖：藝術家曹松清於〈沐光島語〉個展現場，背後作品為其聚落系列，細膩描繪馬祖古厝的石牆屋瓦與人文風景，展現深厚的鄉土情懷。台華藝術中心/提供