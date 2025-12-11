島語多難搶？桃園店今開搶「2分鐘秒殺」 春節檔期還有機會

生活中心／賴俊佑報導

漢來美食旗下、號稱全台最難訂的buffet「島語」，桃園台茂店將於12月29日開幕，今(11)日上午11點開放訂位，不到2分鐘明年2月底前的訂位全滿，讓網友們哀號根本搶不到；另外，馬辣集團旗下「肉之間大盤肉幸福鍋物」第三間台北古亭開幕，限時3天肉盤升級大肉盤。

島語台茂店開放訂位，2分鐘全滿。(圖／漢來美食提供）

島語台茂店開放訂位 2分鐘全滿

漢來海港自助餐2014年進駐桃園台茂購物中心，10年來在桃園餐飲市場建立穩固的口碑與人氣，但有感桃園近年人口增加，消費者對餐飲要求提升，單純內部改裝已無法滿足消費者需求，因此將漢來海港自助餐改裝升級為島語自助餐廳，成為繼台北、高雄後第三家島語。

島語桃園台茂店12月29日晚餐時段盛大開幕，12月11日上午11點開放電話與線上訂位，可預訂12月29日晚餐至2026年2月28日用餐，(農曆春節除夕~初五除外，春節訂位另於2026年1月6日開放預訂)

漢來美食表示，島語桃園台茂店共275個位置，12月29日晚餐至2026年2月28日(春節除外)的官網線上訂位，2分鐘全數訂滿，電話訂位全滿線，目前還在消化中，預估今天稍晚會訂滿。

肉之間大盤肉幸福鍋物古亭店開幕，限時3天肉盤免費升級。(圖／馬辣集團提供）

肉之間大盤肉幸福鍋物3間店同步升級「潮酒牆無限暢飲」。(圖／馬辣集團提供）

肉之間第三間開幕 限時3天肉盤升級

馬辣集團旗下個人鍋物品牌「肉之間大盤肉幸福鍋物」再展版圖，繼西門成都店、西門中華店，第三間進駐台北古亭捷運站四號出口附近，也是「肉之間大盤肉幸福鍋物」半年間二度展店。

為慶祝「肉之間大盤肉幸福鍋物」第三間店開幕，西門成都店、西門中華店、台北古亭店同步升級，推出全台最夯的「潮酒牆無限暢飲」，最低只要420元起，就可享用大盤肉幸福套餐、歡樂吧近70種澎拜食材以及拉霸酒牆，不喝酒的鍋友還有將近20種無酒精冷熱飲隨你喝。

另外，肉之間台北古亭店獨家推出「肉量爆擊，古亭店免費升級」優惠，12月16日至12月18日限時3天，凡至古亭店消費500元以上(不含10%清潔費)含肉套餐或任一雙人海陸套餐即可免費升級大肉盤。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

