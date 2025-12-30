島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！
島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！圖為「鮮」島檯照(圖：漢來美食提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
甫榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名的「島語」再現新島！「島語」是漢來美食於2023年10月7日，在台北漢來開立首間店的自助用餐的新品牌，憑藉創新餐檯設計與高端用餐體驗，迅速躍升為許多人心目中最想到訪的自助餐廳，坊間還有「全臺最難訂位的吃到飽餐廳」的稱號，而2店為今(2025)年8月22日，在高雄漢神百貨開出全台第二座「島語」自助餐廳，短短經過4個個月後，第三座島語於昨(29)日在桃園台茂購物中心「浮出水面」。為讀者開箱，也為讀者推薦桃園台茂店10大必吃！
第三座島語於昨(29)日在桃園台茂購物中心「浮出水面」(攝影：洪書瑱)
服務人員服務，呈現一場島嶼的風采，展現如棕櫚樹及椰子樹的綠陰！(攝影：洪書瑱)
※.島語3店──「桃園台茂店」五大特色：
一、為原本漢來海港台茂店改裝升級，並更換品牌，從原本海港的300個座位數，減少成為270個，讓客人擁有更舒適、寬敞的用餐區域。
二、台茂購物中心也將原本餐廳前的其他專櫃全數撤離，提供島語作為候位區使用。候位區相當舒適美觀，還有免費茶水供應，讓消費者在未進店等候時，就能提前感受「島語」的「食尚」與「優雅」！
候位區相當舒適美觀(攝影：洪書瑱)
三、島語餐廳共有9座島檯，分別為：沁「飲料區」、鮮「海鮮區」、盛「日料區」、爍「烤物區」、極「炸物」、煲「砂鍋湯品區」、膳「中式料理」、炙「西餐」、繽「甜點區」等9座。
「鮮」島檯(攝影：洪書瑱)
沁島檯(攝影：洪書瑱)
沁島檯(攝影：洪書瑱)
四、島語桃園台茂店的坪數雖然相較於高雄漢神店坪數略減一些，但所有的設施卻一樣不少，加上獨特挑高的天花板，讓整個空間更顯大器。透過空間設計師將洞穴意象置入迎賓入口，開啟山海環繞的沉浸式體驗。座席區的規畫上，特意區分為前後二大區塊，前區的座位置於中央，周圍各島環抱，並透過裝置藝術手法在天花板上刻畫出海流意象線條，利用光源明暗波動的變化，創造出山海流動的情境。後區座席則讓人彷彿進入另一個洞穴，以科技投影的手法，將四季山林青翠的豐饒色彩投射在巨大的透光燈罩，打造猶如小劇場般的環境。
島語 桃園台茂店廳景照(圖：漢來美食提供)
島語 桃園台茂店廳景照(圖：漢來美食提供)，
五、除了一般座位區，還有特別座，與島語高雄店一樣，設置4個板前座位，供應現炸天婦羅的「極區」，坐在此專區，可以欣賞到專業廚師現場演釋，以細膩手法與食材鮮度，提供客人美食製作的互動式體驗，讓消費者有一種如同在日式料理用餐的儀式感，但座位數不多，僅有四五位幸運賓客可入席(可預定，但不保證有位)。
板前座位(攝影：洪書瑱)
※.除了選擇自己所愛的美食外，同時推薦饕客10大必吃、必喝：
推薦饕客10大必吃、必喝(攝影：洪書瑱)
一、引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」，採傳統生酛釀造工法，延長發酵時間使口感呈現清爽辛口、輕盈易飲的風味，極俱日本文化與匠人精神。酒體入口柔順清香，非常好喝，而且還可以免費喝到飽！
日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」(攝影：洪書瑱)
二、亞洲50大最佳酒吧Bar TCRC聯名調酒－桃園店限定款特調「好桃氣」，以伏特加為基底，搭配本土老字號黑面蔡楊桃汁、水蜜桃調和，交融著綠茶清香，佐餐小酌十分清香解膩。另也推薦「蜂蜜拿鐵」使用高雄60年蜂蜜品牌－文誠蜂蜜調製，純天然無添加且通過藥物檢驗合格，風味自然香醇。
「好桃氣」與「蜂蜜拿鐵」(攝影：洪書瑱)
三、漢來因旗下有名人坊，其「烤鴨」讓人趨之若鶩，而島語也獲得「真傳」，故不能錯過！
烤鴨(攝影：洪書瑱)
四、現烤生蠔，與坊間不同，島語的生蠔噴上琴酒，不僅增香，也增其風味！
現烤生蠔(攝影：洪書瑱)
五、將年節經典菜色──「極品佛跳牆」，用料豪氣澎湃，讓饕客不用等節慶犒賞，平日用餐也能感受豐盛年味！
極品佛跳牆(攝影：洪書瑱)
六、頂級冰鎮鱈場蟹腳、法國海螺、來自南極深海、數量珍稀的「雪蟹腳」，以及供應肉質紮實飽滿的「野生沙公」，絕對是海鮮控的最受！
頂級冰鎮鱈場蟹腳(攝影：洪書瑱)
七、使用淨安牧場漢來島語雞 (專為島語獨家育種)的「甕仔雞」！
八、「法式田螺」竟然也成為自助餐一員，在自助餐界實屬罕見！
法式田螺(攝影：洪書瑱)
九、現煎「魚子醬蒜香帆立貝」，貝柱的鮮嫩、裙邊的彈牙，雙重口感搭配進口頂級魚子醬，提供更具水準的西式料理。
魚子醬蒜香帆立貝(攝影：洪書瑱)
十、「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」 ，湯中不僅現煮，還使用松葉蟹腳，入口因胡椒略帶辣味，冬冷時，既美味又保暖！
花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯(攝影：洪書瑱)
除了十大美食必吃推薦，若還有胃容量，不妨酌情參考：肉控族，不要錯過「炙區」所提供西式直火現烤──「牛排、戰斧豬排、迷迭香料羊排」搭配精緻畫盤及附菜，營造置身高級西餐廳的精緻體驗；「盛區」供應日式料理，包含現點現做「炙燒握壽司、手捲」，及每日自台東成功漁港直送的「現流生魚片」，新鮮高品質深受顧客喜愛；「極區」主廚特別研發「古早味八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條」等炸物點心，以職人精神呈現復古台式風貌；「鮮區」綜合生菜採用三欣園藝培植之無毒鮮蔬，農場新鮮直送，保留葉菜清脆口感，以節能溫室精準培育作物，減少環境負擔；「炙區」西式開胃湯品「法式松露野菇濃湯」嚴選世界麵包冠軍得主－王鵬傑師傅特製的小可頌搭配；「繽區」除了供應島語引以為傲的高品質自製甜品外，迎接桃園店開幕還新增了數款日式和菓子「奶黃水無月」、「芋芯冰糕」等，其口味獨特、造型小巧可愛。
現烤香魚(攝影：洪書瑱)
酥皮濃湯(攝影：洪書瑱)
盛區供應日式料理，圖為「盛合生魚片」(圖：漢來美食提供)
甜點(攝影：洪書瑱)
「島語」素有「全臺最難訂位的吃到飽餐廳」的稱號，如桃園台茂店在12／11開放訂位首日，甫開放12/29晚餐~2/28(春節除外)的官網線上訂位，2分鐘全數訂滿。之後若想預訂「島語」非春節假期的預訂，許多人只知線上預訂，但有時因頻寬、網速及操作速度問題，而搶不到訂席，有一個秘招分享，許多人並不知道預訂有三種方式，於每月1號上午11點開放訂位，可預訂2個月場次，除了線上，還可通過「現場」、「電話」，因分配名額相當，故目前「現場」、「電話」較易「搶訂成功」。另外，春節期間「島語」，台北漢來店、高雄漢神店的春節訂位已於11/17開放訂位，目前已訂滿了，但桃園台茂店將於2026/1/6(二)開放農曆春節 (除夕2/16~初五2/21)訂位，但提醒除夕2/16，以及初二2/18僅開放現場訂位、電話訂位，並無開放線上預訂，請想搶訂的民眾多加留意！
島語桃園台茂店1月份訂席，甫開放2分鐘內，即被訂額滿，有達人分享，不妨於每月一日開放訂位時，不用等，於現場排隊(幾點現場接受預訂)預訂，因為名額較多，更有機會可以預訂到大家想要的位席！
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 72
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 28
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 38
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 5
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 25
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 518
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 10
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 4 小時前 ・ 88
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 23 小時前 ・ 11
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74