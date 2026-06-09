崇仁醫專參訪嘉榮 認識高齡照護及長照產業

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記者黃音文／嘉義報導

臺中榮民總醫院嘉義分院為增進莘莘學子對高齡照護及長照產業的認識，由崇仁醫護管理專科學校陳麗津老師帶領一年級學生參訪醫院，實地了解日間照顧中心及護理之家服務模式；透過觀摩與體驗，學生得以近距離接觸長照服務現場，認識高齡照護工作的專業內涵與多元樣貌，親身感受專業照護團隊的重要角色與價值。

嘉榮護理部主任張蘭英表示，活動安排學生參訪醫院日間照顧中心及附設護理之家，深入了解社區式與機構式長照服務的運作模式與照護特色；在日間照顧中心，介紹健康促進、認知訓練、延緩失能課程及個別化照顧規劃等多元服務，讓學生認識長照服務如何結合專業醫療與照顧資源，協助長者維持身心健康與生活品質。

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嘉榮附設護理之家則由護理部副主任李金霞介紹照護服務內容、品質管理機制及跨專業團隊合作模式，讓學生了解護理、照顧服務、營養、復健及社工等專業人員共同守護長者健康的照護流程，透過實地觀摩、互動交流及親身體驗，學生不僅看見長照服務的專業與溫度，更深刻體會以人為本的照護精神及高齡照護工作的重要價值。

嘉榮院長陳正榮表示，臺灣已邁入超高齡社會，長期照顧服務需求持續攀升，專業照護人才更是支撐未來長照體系發展的重要關鍵。臺中榮民總醫院嘉義分院除致力提供優質長照服務外，也積極投入人才培育與產學合作，期盼透過實地參訪與交流，讓學生深入了解長照服務的發展趨勢、專業價值及照護精神，進一步激發投入高齡照護與長照產業的熱忱；未來發揮所學，共同提升高齡者照護品質、促進健康老化，攜手建構友善的高齡社會。

臺中榮民總醫院嘉義分院歡迎崇仁醫護專科師生參訪嘉榮附設護理之家。(中榮嘉義分院提供)