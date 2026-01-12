崇仁醫專美容保健科首戰告捷 專業英日文競賽勇奪南區冠亞季軍

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】崇仁醫護管理專科學校美容保健科學生參加「華人資訊語文競技與創意設計大賞─2025（第十四屆）」專業英（日）文（ESP）詞彙與聽寫說能力大賽，在大學（專）院校組南區賽事中表現亮眼，首次參賽即脫穎而出，勇奪冠、亞、季軍及多項獎項，展現專業語文實力與學習成果。該賽事於去年12月13日在正修科技大學舉行，競賽內容涵蓋專業詞彙理解、聽力辨識與口語表達，強調ESP於實務情境中的應用，整體挑戰性高。

廣告 廣告

在張雅淑老師指導下，學生克服首次參賽的壓力，臨場發揮穩健，在專業英文詞彙組（美容彩妝類）中獲得肯定。此次參賽學生包括林庚嫿、張閔喬、楊妙惠、蘇美綾、謝明靜、楊沁瑜、凃盈紫、趙紫媃、吳宝樺、王榆妡等人，其中蘇美凌榮獲冠軍，謝明靜獲亞軍，林庚樺奪季軍，楊沁瑜、楊妙惠、張閔喬則獲「金腦獎」。

獲獎學生表示，透過競賽深刻體會專業語文在美容保健產業中的實務價值，不僅提升聽說能力，也增強未來升學與就業信心。校長肯定學生在全國性專業語文競 賽中的優異表現，認為成果展現學校重視專業與國際語文並進的教育方向；美容保健科主任蔡伊媜也指出，未來將持續結合專業英（日）文與實務教學，鼓勵學生參與多元競賽，培育具國際競爭力的專業人才。

圖：崇仁醫護管理專科學校美容保健科學生參加「華人資訊語文競技與創意設計大賞─2025」專業英（日）文（ESP）詞彙與聽寫說能力大賽南區賽事，表現優異、獲獎連連，賽後於正修科技大學校園合影留念，手持獎狀展現自信與學習成果。（照片崇仁醫護管理專科學校提供）