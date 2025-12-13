崇仁醫護管理專科學校美容保健科 x 蓋婭莊園共築美學 身心療癒人才培育新里程碑

▲崇仁醫專美容保健科與蓋婭莊園完成產學合作簽約，師生共同見證。

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】在全球美學與身心療癒產業蓬勃發展之際，崇仁醫護管理專科學校美容保健科12月10日邁出關鍵一步，與國內知名身心靈療癒度假園區-蓋婭莊園正式簽署產學合作協議。此舉不僅象徵教育與產業鏈結的深化，更為台灣美學與療癒服務領域注入嶄新的專業能量。

▲崇仁醫專美容保健科蔡伊媜主任（前排左）與蓋婭莊園副理（右）完成產學合作簽約，師生共同見證。

簽約儀式於蓋婭莊園靜謐優雅的環境中舉行，雙方代表在師生的共同見證下正式締結合作。現場氣氛隆重而溫馨，象徵著產業端與教育端攜手共育未來人才的決心。此次合作內容多元，涵蓋產業見習、專業實作、員工培訓、技能講座以及共同課程設計等面向，勢將為學生帶來更貼近產業脈動的學習環境。美容保健科長期致力於培育兼具專業技術、健康管理概念與整體美學素養的專業人才。藉由蓋婭莊園的實務場域，學生得以深入接觸芳療 SPA、園區療癒活動規劃、美容保健實務等職場技能，真正落實「學以致用、學用合一」的教育目標。

▲學生於主題展場合影，展現青春活力與對美學專業的熱情。

面對市場對美學與療癒專業人才的高度需求，產學合作已成為教育推動專業升級的重要策略。此合作不僅能讓學生在進入職場前累積珍貴實務經驗，也為企業提供優質人才來源，建立雙方良性循環的共榮模式。蓋婭莊園以其自然優雅的環境、專業芳療團隊與完善的療癒服務體系聞名，有助於提升學生實作深度；而美容保健科具備紮實的專業訓練基礎，將為園區注入新世代的創新能量。

▲美容保健科學生於蓋婭莊園園區取景拍攝，展現美學專業形象。

崇仁醫護管理專科學校美容保健科與蓋婭莊園一致表示，未來將持續深化合作模式，打造更周全的美學與療癒人才培訓機制，讓學生在實務與專業並進的道路上更具競爭力，共同推動臺灣美業產學結合的嶄新篇章。（照片崇仁醫護管理專科學校提供）