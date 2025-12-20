崇仁餐管科創意短劇助陣嘉縣頒獎典禮 師生攜手縣長宣誓守護食安

▲翁章梁縣長及評核委員與崇仁醫專餐飲管理科師生合影。

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府衛生局18日於「永在食安大樓」舉辦「114年度餐飲與烘焙業衛生管理分級評核頒獎典禮」，縣長翁章梁親自頒證表揚86家通過嚴格評核的優質餐飲與烘焙業者，肯定業者在食品安全與衛生管理上的努力。典禮特別邀請崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科師生擔任表演嘉賓，學生以活力十足的開場舞揭開序幕，並透過創意短劇為活動增添亮點。演出尾聲，崇仁餐管科師生與縣長及評核委員共同宣誓「在嘉護食安，衛生又安心」，展現產官學攜手守護嘉義食安的決心。

▲崇仁醫專餐飲管理科師生與嘉縣衛生局趙紋華局長合影。

崇仁餐管科學生換上整齊專業的廚師服，化身「食安守護神」，以生動戲劇將食品安全規範具象化，短劇內容聚焦「食品登錄及食材原物料來源管理」、「從業人員個人衛生」、「食材分類儲存」及「作業環境清潔消毒」四大重點。學生透過幽默對話與流暢動作，清楚示範正確作業流程（SOP），展現在校所受的紮實訓練成果，讓現場餐飲業者與來賓在輕鬆氛圍中加深對食安的重要認知，獲得一致好評。

▲崇仁醫專餐飲管理科石雅惠老師(右三)擔任評核委員。

崇仁醫專校長黃財尉肯定學生的專業表現，並表示「在嘉護食安，衛生又安心」不僅是一句口號，更是餐飲產業必須落實的核心使命；餐飲業肩負維繫社會信任的重要角色，學校責無旁貸從教育端把關，培育具備責任感的餐飲人才。餐飲管理科呂主任也指出，校方秉持專業與倫理並重的理念，透過參與縣府食安活動，讓學生在實務中學習公共責任。參與演出的學生則分享，透過排練與演出，更深入了解「餐飲衛生管理分級評核制度」，也體會優質業者背後的努力，未來將持續以專業所學，為守護民眾「食的安心」盡一份心力。（照片崇仁醫護管理專科學校提供）

▲嘉義縣翁章梁縣長及評核委員與烘焙得獎店家合影 。