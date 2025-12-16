崇友三箭齊發 未來三年營運穩了

崇友(4506)持續深化新梯銷售、汰舊換新與維修保養三大業務，在手訂單維持高檔，支撐未來三年營運動能，成長動能穩健可期。圖中為游本立總經理。

財經中心/綜合報導

崇友實業（4506）近年戮力擴大整體營運規模，持續深化旗下新梯銷售、汰舊換新及維修保養三大核心業務動能，有效掌握住宅、商辦、醫療及公共建設等多元應用場域需求，提供客戶完整的「產品 × 技術 × 服務」價值鏈，受惠新梯訂單成長與維保需求穩定擴張，帶動崇友已連續7年整體營收、獲利屢創歷史新高。憑藉崇友整體在手訂單站穩高檔水準，足以支撐未來三年營運動能，且看好國內社會住宅、都更等需求持續釋出，並仍穩步擴大專業人力服務、電梯技術升級，挹注未來營運向上成長態勢可期。

崇友總經理游本立表示，崇友作為全台最大本土電梯業者，長期深耕台灣市場，憑藉堅實的產品研發實力與穩定可靠的服務品質，戮力深化旗下「崇友」與「堅尼西施」雙品牌競爭力，尤其崇友近年在技術升級上更持續展現研發實力，包括開發每分鐘360米之超高速電梯、導入AI派車演算法提升運行效率，以及透過IoT遠端監控提升維保即時性與系統可靠度，打造兼具安全、效率與智慧化的整合型電梯解決方案。

游本立指出，崇友核心競爭力在於高妥善率與高服務品質，而這背後仰賴扎實的在地化製造能力、穩定供應鏈與專業技術團隊。崇友電梯安裝與維保據點遍布全台，並建構24小時機動支援網絡，確保客戶在突發狀況下可迅速獲得協助，也因此深獲市場高度信任，帶動近三年接單量持續維持在高檔水準，為後續營運成長奠定有利基礎。

為強化安裝與維保量能，崇友近五年持續擴大人力招募，且積極推動制度化培訓與資格認證制度，打造具專業職涯發展的技術團隊。此外，崇友亦全面強化留才策略，包含提升薪資競爭力、優化年終與福利制度，落實成果共享理念，以提高員工向心力與留任意願。游本立強調：「電梯業最重要的核心是人，唯有穩定的人才與專業技術，才能確保電梯運行安全、維保品質與長期服務能力。」

觀察國內都市更新、老舊住宅重建、危老改建案件持續增加，加上政府積極推動社會住宅供給，以及企業總部與新建商辦需求，有助於帶動新梯與汰舊換新需求同步擴張，崇友仍秉持雙品牌業務拓展、電梯技術升級及深化在地即時服務等三大方向推動長期成長，包括投入開發智能化高速電梯、雙層電梯、綠色節能等新技術、穩健擴大新梯接單與汰舊換新市場版圖，另一方面放大智慧電梯與遠端維保的技術優勢，提升客戶黏著度與整體維保滲透率。憑藉高在手訂單能見度與持續優化的營運體質，崇友對未來營運維持審慎樂觀態度，並將持續以穩健強化台灣本土電梯品牌的長期競爭力。