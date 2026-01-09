崇友去年營收60.21億元 創歷史新高

崇友總經理游本立。(記者林菁樺攝，資料照)

〔記者林菁樺／台北報導〕電梯大廠崇友(4506)今公告2025年12月合併營收為3.75億元，雖受部分案件完工認列短期遞延影響，仍較11月營收月增3.75％。累計2025年全年合併營收達60.21億元，較去年同期成長9.72％表現，刷新歷史同期新高。

崇友表示，2025年在集合/個人住宅、辦公大樓/百貨/飯店、廠辦案源比重分別為86.4％、8.7％、2.8％，在多元案源需求帶動下，崇友新梯銷售、汰舊換新及維修保養三大核心業務皆呈現穩定成長動能，新梯(含汰換)業務銷售表現較去年同期成長17.8％水準，維保台數更已達到4萬5153台，推升去年全年營收站穩60億元，並改寫歷年同期新高。

崇友指出，憑藉優異的客製化產品設計、施工品質及智慧化整合能力，深耕住宅及商辦新建案，也奠定旗下「堅尼西斯」、「崇友」兩大自有品牌良好競爭力。

展望2026年第一季，崇友持審慎樂觀看法。隨著國內都市更新、老舊建築重建、社會住宅與工業區開發等需求陸續釋出，將持續掌握住宅、商辦、醫院及公共工程等多元場域，推動新梯及汰換業務保持穩定成長動能，同時，崇友深化維修保養、智慧電梯優勢，鞏固在台市佔率。

