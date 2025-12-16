崇友在手訂單高檔 支撐未來3年成長動能

【記者柯安聰台北報導】崇友實業（4506）擴大整體營運規模，持續深化旗下新梯銷售、汰舊換新及維修保養三大核心業務動能，有效掌握住宅、商辦、醫療及公共建設等多元應用場域需求，提供客戶完整的「產品 × 技術 × 服務」價值鏈，受惠新梯訂單成長與維保需求穩定擴張，帶動崇友已連續7年整體營收、獲利屢創歷史新高。崇友整體在手訂單站穩高檔，足以支撐未來3年營運動能，且看好國內社會住宅、都更等需求持續釋出，並仍穩步擴大專業人力服務、電梯技術升級，挹注未來營運向上成長態勢可期。



崇友總經理游本立（圖）表示，崇友作為全台最大本土電梯業者，長期深耕台灣市場，憑藉堅實的產品研發實力與穩定可靠的服務品質，深化旗下「崇友」與「堅尼西施」雙品牌競爭力，尤其崇友近年在技術升級上更持續展現研發實力，包括開發每分鐘360米之超高速電梯、導入AI派車演算法提升運行效率，以及透過IoT遠端監控提升維保即時性與系統可靠度，打造兼具安全、效率與智慧化的整合型電梯解決方案。









游本立指出，崇友核心競爭力在於高妥善率與高服務品質，而這背後仰賴扎實的在地化製造能力、穩定供應鏈與專業技術團隊。崇友電梯安裝與維保據點遍布全台，並建構24小時機動支援網絡，確保客戶在突發狀況下可迅速獲得協助，也因此深獲市場高度信任，帶動近3年接單量持續維持在高檔，為後續營運成長奠定有利基礎。



為強化安裝與維保量能，崇友近五年持續擴大人力招募，且積極推動制度化培訓與資格認證制度，打造具專業職涯發展的技術團隊。此外，崇友亦全面強化留才策略，包含提升薪資競爭力、優化年終與福利制度，落實成果共享理念，以提高員工向心力與留任意願。游本立強調，電梯業最重要的核心是人，唯有穩定的人才與專業技術，才能確保電梯運行安全、維保品質與長期服務能力。



國內都市更新、老舊住宅重建、危老改建案件持續增加，加上政府積極推動社會住宅供給，以及企業總部與新建商辦需求，有助於帶動新梯與汰舊換新需求同步擴張，崇友仍秉持雙品牌業務拓展、電梯技術升級及深化在地即時服務等三大方向推動長期成長。（自立電子報2025/12/16）