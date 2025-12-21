崇友實業赴頭城農場深度體驗地球志工

三十位崇友實業主力幹部和工會代表化身Earth Keeper「地球志工」在頭城農場進行兩天的地球志工深度探索和體驗，果然大家都是滿載而歸。（頭城農場提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國內知名的電梯工程專業技術公司崇友業慕名頭城農場是實踐永續旅遊最佳場域，於二十、二十一日在宜蘭頭城農場進行兩天的地球志工深度探索和體驗，果然大家都是滿載而歸。

頭城農場以其卓越的生態旅遊模式榮獲「二０二三全球百大綠色旅遊目的地故事獎」、GTS永續旅遊規範銀級認證。崇友連續榮獲「二０二三至二０二五台灣永續行動獎」銀獎，頭城農場也邀請年度最佳主廚張文騰和二０二五綠色餐飲指南最佳主廚呂甯期（莎莎）的跨界合作，以「國宴保護國土」的高規格餐桌，重新定義企業環境教育的高度。

張文騰主廚以其招牌的植物系料理技法，演繹在地友善食材的純粹美味；莎莎主廚則以其細膩的烘焙料理，將產地故事融入每一道佳餚。頭城農場連年獲得環境教育與國際永續旅遊大獎，大大吸引各大企業的矚目。

三十位崇友實業主力幹部和工會代表，二十日化身Earth Keeper「地球志工」，以行動力在農場水稻田周邊種植原生種稀有植物，並且以使用過的菇包木屑混合落葉拋灑在螢火蟲棲地，期待未來能有更多螢火蟲在農場自在飛舞。

頭城農場這次安排完整的「森川里海」沉浸式體驗，涵蓋鄰近的大溪漁港體驗，由在地創生團隊「海波浪」帶領的海洋循環遊程，使用Eco Box循環容器進行無塑採買，每個幹部認領了減碳存摺之後，深刻體會循環經濟在日常生活中的實踐可能。