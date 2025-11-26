崇友獲精品獎 實現智慧物流/智慧建築新紀元

【記者柯安聰台北報導】崇友實業（4506）與國際知名資通訊暨機器人大廠共同開發的「AGV/AMR智慧電梯整合系統」榮獲第34屆台灣精品獎肯定，象徵台灣電梯產業正式跨入智慧物流與智慧建築高度整合的新里程碑。



崇友指出，此次榮獲第34屆台灣精品獎肯定也是崇友在永續發展與創新研發方面長期努力的具體成果之一，透過跨領域協作使電梯不再只是垂直運輸工具，而成為智慧建築中重要的動態節點，提升物流效率與建物使用彈性，更能協助客戶降低人力成本、縮短作業時間，強化集團於台灣電梯市場良好競爭優勢。



崇友本次獲獎的無人搬運車(AGV)/自主移動機器人(AMR)整合系統，融合AI智慧派車、IoT即時監控、自動樓層識別與安全通訊協定等核心技術，使原本侷限於同一樓層運行的AGV/AMR能自動搭乘電梯，在建築多樓層間自主移動，突破傳統搬運設備的應用限制。此完整解決方案可廣泛導入飯店、醫療院所、餐飲連鎖、商辦大樓、物流中心及智慧工廠等場域；例如，於飯店可支援機器人執行房務配送與清潔任務；在物流園區協助搬運設備於多樓層間循環作業；於商辦建築可執行快遞與文件配送等服務。







(圖)崇友與國際知名資通訊暨機器人大廠共同開發的「AGVAMR智慧電梯整合系統」，突破傳統搬運設備的應用限制，提升物流效率與建物使用彈性，更榮獲了第34屆台灣精品獎。圖右為游本立總經理。



總經理游本立強調，智慧電梯不再只是建築間的垂直運輸設備，而是智慧建築的重要節點，此獲獎象徵崇友透過科技創新、智慧製造與完善治理機制，共同推動台灣電梯產業與國際接軌，創造更安全、高效的未來城市樣貌，讓台灣智慧建築與城市發展奠定更穩固的基礎。崇友對客戶來說，也是提供節能減碳工具的供應商，因此不斷持續在推動綠色生產、節能設計與智慧製造，除了為電梯導入AI派車演算與IoT即時監控，以降低電梯不必要啟停、縮短待機時間，近年更率先業界全面採用環保節能之PM永磁同步馬達主機，比傳統主機節能達30％以上。



同時，崇友也積極響應聯合國永續發展目標SDG9「建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新」及SDG12「確保永續的消費與生產模式」，自電梯的核心業務出發，不斷強化研發治理與智慧財產管理制度，確保技術成果、通訊協定與系統架構的安全與完整性，為客戶打造兼具效能、安全與永續價值的創新解決方案。（自立電子報2025/11/26）