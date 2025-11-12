崇友第3季、前3季EPS同步改寫新高

財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導還記得去年日本軟銀社長孫正義，後悔太早賣掉輝達持股，"哭倒"在輝達執行長黃仁勳的肩膀上嗎？沒想到，上個月軟銀再度出清輝達，套現58億美元，相當於新台幣1809億元！財務長表示，是為了投資OpenAI的計畫籌措資金。但市場對於軟銀出清輝達的策略，似乎不太買單，軟銀盤中股價一度下殺10%。輝達執行長黃仁勳vs.軟銀社長孫正義（2024.11）：「孫正義曾是輝達最大股東。」還記得這經典一幕嗎？去年，軟銀社長孫正義哭倒在與輝達執行長黃仁勳肩膀上，後悔太早賣掉輝達持股，錯失千億美元潛在獲利。上次才哭暈，但軟銀十月又出清輝達股票，套現約58.3億美元，同時減持T-Mobile股票，取得91.7億美元現金，引發關注。軟銀十月出清輝達持股。（圖／CNN）分析師蕭瑞勛：「對全年的營收是有幫助，有說要在亞利桑那州投資，（資金）轉成自己在AI的，資訊資料中心，以後的營運狀況，做一個有效的延伸。」軟銀規劃12月要額外投資OpenAI225億美元，財務長表示，投資規模大，需要變現。業界認為，儘管軟銀再次出清，但雙方合作關係依然密切。輝達執行長黃仁勳vs.軟銀社長孫正義（2024.11）：「你能想像嗎，假設今天你是最大的股東？我的老天，我們嘗試過，我們嘗試3次。是3次嗎？」軟銀集團社長孫正義談曾三次嘗試收購輝達股份。（圖／輝達）孫正義曾三次嘗試收購輝達，2016年私下向黃仁勳提出，但被拒絕，後來透過旗下基金，收購輝達5%股份，於2019年出清。第三次則是想把ARM賣給輝達，換取8%股份。輝達執行長黃仁勳vs.軟銀社長孫正義（2024.11）：「（孫正義說）市場不懂輝達的價值，（他說）讓我把錢借給你，買輝達股票，他想借錢給我買輝達所有股票，如今我後悔沒有同意。」軟銀賣掉輝達股票，美國11號輝達股價收在193美元，跌2.96%，12號軟銀一度下挫10%，最後收在2萬1910日圓，跌幅3.46%。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：曾哭倒黃仁勳肩上！ 軟銀再出清輝達 變現58億美元改抱Open AI 更多民視新聞報導OpenAI和亞馬遜簽署380億美元協議 AI泡沫疑慮揮之不去 投資人該擔心？從雲端走向實體！輝達押注電信AI新戰場投資諾基亞10億鎂打造下一個「AI永動機」AI泡沫疑慮擴大！美股漲跌互見 台指期盤後漲123點

民視財經網影音 ・ 13 小時前