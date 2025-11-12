崇友第3季、前3季EPS同步改寫新高
〔記者林菁樺／台北報導〕本土電梯大廠崇友(4506)於今日公佈第三季財報，受惠三大業務保持良好完工認列進度，帶動2025年第三季稅後淨利達3.22億元、每股稅後盈餘(EPS)達1.82元，整體獲利表現改寫歷年同期新高水準。
崇友累計今年前三季合併營收為新台幣47.51億元，年增21.67％，稅後淨利達8.95億元，年增19.74％，每股稅後盈餘(EPS)達5.06元，年增19.91％，同步改寫歷年同期新高水準。
崇友表示，第三季新梯、汰舊換新業務營收佔比分別達47.85％、11.33％表現，在新梯出貨進度順暢、汰舊換新需求延續的帶動下，相關訂單完工認列表現穩健成長，加上長期布局維修保養服務領域，推動維保服務續約率維持。
崇友指出，第三季整體毛利率為31.32％表現，隨著集團持續深化住宅、醫療與商辦等多元化案源接單表現，且持續強化採購策略與成本控管，第三季營業利益率、稅後淨利率皆較去年同期攀升。
觀察國內都市更新、老舊建築重建及工業區開發案量需求，有助於新梯與汰換市場需求可望維持穩健成長。崇友因應目前整體在手新梯訂單量體，仍持續優化工程管理流程、強化供應鏈整合及專業人力彈性效率，並穩步推動高階智慧電梯產品線升級。
