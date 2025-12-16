崇友：在手訂單百億元 明年業績看增攻高速梯

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電梯大廠崇友總經理游本立今天表示，目前在手訂單規模達到新台幣100億元，訂單能見度可到2年8個月，預估2026年業績目標起碼成長5%，明年持續調整轉向布局客梯和高速梯。

崇友中午舉行媒體交流會，觀察11月和12月房地產市況，游本立表示，住宅新案新梯接單速度變慢，主要是一般房地產市場工程放緩，工期拉長，今年下半年新梯接案多屬於大建商，且社會住宅接單比重持續提升，今年崇友新梯項目業績力拚較2024年持平。

在年終獎金，游本立表示，今年崇友員工平均年終獎金擬規劃約6個月。

展望2026年房地產新梯大環境，游本立預期，明年廠辦、商辦、社會住宅等新梯接單可持續穩健，其中社會住宅接單比重預期比今年增加，可彌補一般住宅新梯接單趨緩，明年崇友持續調整轉向布局客梯和高速梯，預期明年3月開始崇友整體出貨可逐步穩健。

展望明年營運目標，游本立表示，目前在手訂單規模仍維持百億元，訂單能見度達到2年8個月，預估明年業績目標起碼年成長5%，其中維修保養項目業績可年成長4%至5%，汰舊換新項目明年接單和業績可成長10%。

崇友說明，目前維修保養台數約4.5萬台，每年可增加約1500台，汰舊換新項目中，大約85%以崇友自有品牌汰改為主。從營收比重來看，維修保養項目占比約40%，新梯加上汰舊換新比重約60%。（編輯：潘羿菁）1141216