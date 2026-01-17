崇學國小獲頒未來教育特別獎

崇學國小獲第五屆「未來教育臺灣100」特別獎，市長黃偉哲特於市政會議中嘉勉，肯定AI驅動PBL永續教育。（記者李嘉祥攝）

▲崇學國小獲第五屆「未來教育臺灣100」特別獎，市長黃偉哲特於市政會議中嘉勉，肯定AI驅動PBL永續教育。（記者李嘉祥攝）

臺南市崇學國小長期推動創新課程，致力將PBL（專題式學習）與科技深度結合，獲頒天下文化教育基金會「第五屆未來教育台灣100－未來教育特別獎」，市長黃偉哲特於市政會議中嘉勉。

第五屆「未來教育臺灣100」經過長達半年徵件與嚴謹評選，東區崇學國小從全國四百一十三件參賽專案中脫穎而出榮獲「未來教育特別獎」，獲得八萬元獎金及二萬元小天下圖書禮券獎勵，設獎單位以此肯定崇學國小將PBL、STEAM與AI工具深度結合，落實「自學、共學、互學、導學」四學模式，培養學生批判思考、運算思維與永續行動力。

市長黃偉哲表示，臺南在永續教育與AI教學應用發展已走在全國前端。崇學國小以體驗與行動學習為核心，整合跨學科知識，並搭配數位工具引導學生探索複雜的全球議題，成功培養出具備深度學習能力與思辨韌性的下一代。

教育局長鄭新輝指出，為建構以學生為中心的學習模式，崇學國小團隊積極推動「課中差異化教學」，透過AI學習夥伴「e度」與多元數位學習平台實現一對一自主學習，提升學生的學科素養（閱讀、數學、科學），更強化合作解決問題等核心素養。

崇學國小校長洪榮進說，該校曾以「跨域實踐自主學·寰宇永續蘊素養」獲選第三屆「未來教育臺灣100」，社群教師持續深耕，將人工智慧與PBL理念進階融合，透過運用教育部因材網、南市布可星球、學習吧等工具引導學生理解環境、社會與經濟的依存關係，涵養永續價值觀，循序漸進培養解決問題能力。