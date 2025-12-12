



「歡迎英雄凱旋！」當載著參加114學年度全國工業類學生技藝競賽選手的專車緩緩駛入國立員林崇實高工校門，震耳欲聾的鞭炮聲瞬間響徹雲霄，全校師生夾道歡迎，爭相為這群「崇實之光」獻上最熱烈掌聲。

員林崇實高工今年在競爭激烈的全國賽場上寫下傳奇，不僅創下「獲獎數歷年最多(1金9優勝)」與「參賽選手獲獎率100%」的二項校史新紀錄，更展現了全校團結一心的氣勢。這場英雄式的歡迎儀式，正是對師生們日夜苦練、為校爭光最高的致敬。

崇實技藝競賽揮出全壘打 校長陳威男領軍創「100%獲獎率」雙紀錄

本次競賽由校長陳威男親自領軍，並由實習處主任陳煥卿擔任總領隊，肩負起綜理各項比賽事宜的重任。在陳煥卿主任細膩的後勤規劃與跨科協調下，行政團隊成為前線師生最強的後盾。陳威男校長表示：能達成「全壘打」的完美成就，是行政支援與教學現場緊密結合的勝利，這份榮耀屬於全體員林崇高人。

在一片歡慶的鞭炮聲中，最令人動容的畫面莫過於即將屆齡退休的賴燕烱老師。他指導電三乙林義翔同學在「室內配線」職類勇奪金手獎第5名。面對教學生涯的最後一役，賴燕烱老師沒有選擇鬆懈，而是陪著選手在工場戰到最後一刻。當林義翔將金手獎座獻給老師的那一刻，象徵的不僅是榮耀，更是賴老師「燃燒職人魂、傳承技職心」的完美句點。全校師生將以最熱烈的掌聲，感謝這位奉獻半輩子的技職園丁。

陳威男校長勉勵所有選手：「今天的鞭炮聲與掌聲，是對你們技術的肯定；但崇高的招牌，需要靠你們將這份技術『傳承』下去。」期許選手發揮「大手牽小手」的精神，將備賽期間的寶貴經驗無私傳授給學弟妹，讓員林崇實高工的這兩項校史紀錄成為新的起點，而非終點。

家長會長莊陞漢表示，對學校行政團隊的運籌帷幄表達高度讚賞。莊會長指出，看到孩子們臉上洋溢著自信的光芒，這是家長最驕傲的時刻。家長會將持續全力支持校方挹注資源，做學校推動技職教育最堅強的後盾。

