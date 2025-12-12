▲崇實高工全國技藝競賽奪1金9優勝，締造校史雙紀錄凱旋返校。（圖／員林崇實高工提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「歡迎英雄凱旋！」載著參加114學年度全國工業類學生技藝競賽代表隊的專車一抵達員林崇實高工校門，震耳欲聾的鞭炮聲瞬間響徹校園，師生夾道揮手致意，場面熱烈宛如迎接凱旋軍隊。今年崇實高工表現亮眼，不僅奪下1金9優勝，更以「獲獎數歷年最多」與「參賽選手獲獎率100%」兩項校史紀錄，寫下技職教育的榮耀歷程。

本次競賽由校長陳威男親自率隊，實習處主任陳煥卿擔任總領隊，負責統籌所有比賽相關事宜。從後勤規劃、跨科協調到臨場支援，行政團隊成為第一線選手最堅強的後盾。陳威男表示，這份榮耀屬於全校師生，「行政支援與教學現場緊密連結，才成就今天的全壘打。」

在歡慶氛圍中，最感人一幕莫過於即將退休的電機科賴燕烱老師，他指導林義翔在「室內配線」職類勇奪金手獎第5名。面對教學生涯最後一役，他依然陪著選手從早到晚苦練到最後一刻。林義翔在返校典禮上，將金手獎獻給賴老師，全場報以最熱烈掌聲。這座獎盃代表的不僅是技術成就，更象徵賴老師半生投入技職教育的薪火傳承。

陳威男勉勵選手，掌聲只是開始，「崇實的招牌靠你們守護，也靠你們傳承。」他期許學長們將備賽經驗回饋給學弟妹，讓今年的紀錄成為下一個里程碑的起點。

家長會長莊陞漢表示，看見孩子自信滿滿地走下專車，是所有家長最驕傲的時刻。他肯定學校行政團隊的運籌帷幄，並承諾家長會將持續投入資源，支持學校深耕技職教育。