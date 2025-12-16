崇實高工參訪大葉大學 體驗機器人實作

▲崇實高工參訪大葉大學電機系，體驗實作課程。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】崇實高工電機空調科師生參訪大葉大學電機工程學系，系上特別安排了機器人實作挑戰與特色實驗室導覽等多元活動，讓學生透過「做中學」探索未來職涯。

▲大葉大學電機系機器人課程，教學生組裝自動搬運車。（記者林明佑翻攝）

大葉大學電機工程學系規劃了「未來工廠的自動搬運車—機器人實作挑戰」，帶領學生從零件拼裝、結構設計到感測與控制，透過 LEGO 組件親手打造自動搬運車，讓學生體驗跨領域整合的能力需求。

▲崇實高工學生在大葉大學電機系帶領下，體驗機器人實作。（記者林明佑翻攝）

電機系主任林聖義表示，目前國內電機及高科技產業對專業人才需求旺盛，大葉大學電機系透過專業分組與強化實務課程，建置多項專業實作場域，培育具備即戰力的工程人才。系上積極整合教學資源，規劃多元體驗活動，歡迎崇實高工師生到校參訪，期盼透過動手做的學習模式，激發高中職學生對電機領域的興趣，進而投入相關產業，為台灣科技發展注入新力量。

崇實高工主任張銘鑫說，感謝大葉大學電機系為電機空調科高三學生悉心安排參訪活動，透過實際操作與實驗室參觀，不只是加深學生對電機專業的理解，更幫助他們思考未來升學方向與職涯發展。