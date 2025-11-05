崇實高工電機科傳捷報 11位同學全員通過歐姆龍原廠認證
國立員林崇實高工電機科傳來捷報！本校電機科三年級共有11位同學赴國立聯合大學智慧製造中心參訪並參加10月22日歐姆龍（OMRON）原廠認證檢定。檢定聚焦當前工業自動化最常用之技術：可程式控制器（PLC）、人機介面（HMI）、類比訊號量測與處理等，歷時兩小時的實作測驗，全體同學皆能完成題目要求的功能，今日傳來捷報，全員順利通過並取得歐姆龍原廠頒發之專業證照，展現本校技職教育紮實成果。
電機科長期以「課程—實作—證照—職涯」為培育主軸，課程設計緊扣產線需求：由基礎電控起步，銜接PLC程式設計、HMI 介面規劃、感測與類比訊號整合，再延伸到小型生產線的系統化與自動化。這次同學在檢定過程須完成PLC 實體輸入/輸出設置、人機介面畫面設計、虛擬輸入/輸出設置，以及類比訊號與比例換算等相關技術；能在時間內正確完成任務，顯示其程式撰寫、人機畫面設計與現場問題排除能力，已達業界入門技術門檻。
校長陳威男表示，崇實高工推動畢業前取得勞動部相關證照並鼓勵同學取得業界認證，目的是讓學生以可被職場辨識的能力證據作為履歷亮點。「原廠證照是一把打開就業與實習機會的鑰匙，也是學生與企業對話的共同語言。」陳校長強調，未來將持續結合企業設備與大專院校資源，讓學生在校就能接軌智慧製造現場標準。電機科魏伯霖老師也表示，通過認證檢定不是終點，而是實作、產業實習與職涯探索的起點；透過檢定驗證，可以確保同學在程式設計與人機介面設計等專業細節上同步符合業界實務期待。
此次全員通過，不僅肯定同學平日的學習韌性，也印證本校推動產學連結、強化證照導向的策略成效。未來電機科將以此為基礎，持續導入進階自動化控制、通訊與資料可視化等技術，擴大與企業及大學之合作範圍；同時規劃更多種實務導向的情境式學習，協助學生累積帶得走的專業能力與職場軟實力。國立員林崇實高工誠摯祝賀本校電機科11位同學的亮眼表現；未來將持守技術型高中之辦學本質，持續精進課程與教學，培養學生的國際視野與學術能力，並強化專業實作與職場素養，讓同學無論畢業後選擇升學或就業，皆能順利銜接、穩健開展個人職涯。
