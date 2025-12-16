崇越捐贈三座半導體模型予清大 深化產業鏈結、厚植台灣理工人才

崇越、清大半導體模型捐贈典禮，崇越科技潘重良董事長（左）、清華大學半導體研究學院林本堅院長。李政龍攝



崇越科技今日（12/16）於台北內湖總部捐贈三座半導體模型予清大半導體研究學院，協助教學展示與研究推廣。崇越科技董事長潘重良與清華半導體研究學院院長林本堅共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。

林本堅致詞時指出，此次崇越捐贈的半導體模型，是世上唯有的2組，清大拿到的是其中1組，它的用途非常廣泛；他舉例，國際訪客進入半導體工廠，必須先穿上無塵衣，多多少少會干擾生產流程。現在有了半導體模型，就可用模型來介紹。對於課程教授，也會有很大助益。

林本堅表示，此次攜手崇越科技，有助加速推動產學協作，增強台灣在先進製程與材料領域的人才與研究能量。他強調，此次僅是合作起點，未來雙方還有很多方向可進行。

潘重良表示，未來五年，崇越科技預計每年投入300萬元贊助清華半導體學院，期待未來與清華半導體學院於材料開發、製程技術研發能有更深入的合作，進一步強化台灣的半導體自主創新能力。

崇越科技捐贈之三座半導體模型，將提供清華半導體學院於教學展示與對外推廣。三座模型呈現晶圓廠實際設計的立體架構；以及各項廠務運作系統模型，包括無塵室、機電空調、超純水、氣體供應、化學品供應、廢水與廢氣處理系統等；並透過擬真模型展示無塵室內的環境，與擴散、微影、蝕刻、清洗、薄膜沉積、CMP、離子植入等主要製程設備，有助學生與參訪者更直觀理解晶圓建廠、製程流程、設備運作及材料應用。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，此次捐贈的半導體模型，展現崇越多年深耕半導體材料、設備及廠務系統的實務經驗。未來崇越科技將持續透過教育支持、技術合作與研發投人善盡企業社會責任，期望與清華半導體學院共同培育更多優秀半導體人才、創造永續價值。

