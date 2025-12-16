崇越捐3座半導體模型 與清大半導體學院深化產學合作

（中央社記者曾仁凱台北16日電）為強化台灣半導體人才培育與前瞻研究能量，崇越科技今天宣布捐贈3座半導體模型，給清華大學半導體研究學院，協助教學展示與研究推廣。

同時，崇越科技董事長潘重良與清華半導體研究學院院長林本堅共同簽署合作意向書，雙方將展開更深度的產學鏈結。崇越承諾，未來5年預計每年投入新台幣300萬元贊助清華半導體學院，期待未來在材料開發、製程技術研發有更深入合作，進一步強化台灣半導體自主創新能力。

林本堅表示，清華半導體研究學院以培養業界領袖為目標，許多學生平常很難有機會直接進入晶圓廠，透過半導體模型，大家不用進到晶圓廠，也可以對半導體製程有更深認識。

潘重良強調，這次捐贈的3座半導體模型，崇越自己有1組，先前曾在半導體展展出，吸引多家國內外半導體業者洽詢有意購買，但因為其中牽涉許多IP（智慧財產權），半導體模型「只送不賣」。為了捐贈給清華大學半導體研究學院，特別打造第2組模型，用於教學展示與對外推廣。

崇越介紹，3座模型呈現晶圓廠實際設計的立體架構，以及各項廠務運作系統模型，包括無塵室、機電空調、超純水、氣體供應、化學品供應、廢水與廢氣處理系統等；並透過擬真模型展示無塵室內的環境，與擴散、微影、蝕刻、清洗、薄膜沉積、化學機械平坦化（CMP）、離子植入等主要製程設備，有助學生與參訪者更直觀理解晶圓建廠、製程流程、設備運作及材料應用。

崇越集團副董事長賴杉桂表示，這次捐贈的半導體模型，展現崇越多年深耕半導體材料、設備及廠務系統的實務經驗。未來將持續透過教育支持、技術合作與研發投入，期望與清華半導體學院共同培育更多優秀半導體人才。（編輯：林家嫻）1141216