崇越科技攜9家供應商亮相日本半導體展 展示先進整合解決方案

【記者呂承哲／台北報導】半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越科技（5434）攜旗下日本子公司峻川商事，與台、美、日共9家半導體供應商共同參加「2025日本國際半導體展」，自12月17日至19日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）展示涵蓋前段製程、功率模組、先進封裝與智慧節能監控的整合解決方案，展現其跨國供應鏈平台能量與材料技術佈局。

崇越科技長年深耕先進製程材料，本次展出從晶圓製造到封測應用的多款關鍵材料、部品與設備。參展陣容包括電子與半導體封裝材料供應商美商銦泰、封裝設備商廣化科技（5297）、廠務工程與精密零組件整合製造商千附實業（8383）、化學濾網製造商鈺祥、濕製程設備供應商弘塑科技（3131）、半導體部品廠敏盛科技，以及日商桑名金屬（精密流體控制設備）、艾斯邁科技（檢測設備）、展綠科技（能耗盤查整合方案）等企業，共同呈現跨區域供應鏈的應用深度。

廣告 廣告

在材料與零組件方面，美商銦泰展示高純度銦片、焊片以及有壓與無壓燒結銅漿，滿足功率模組及高效散熱元件的可靠連結需求；廣化科技的甲酸真空回焊爐強調無污染、無有害氣體排放與高平整度焊接效果，有助改善散熱與封裝品質；鈺祥提供先進製程微污染氣體過濾解決方案，其全客製化化學濾網可避免晶圓受損、確保良率；桑名金屬則展出具高靈敏度與快速響應特性的 MFC（質量流量控制器），展現高通用性與高可靠度；千附實業展示專為高科技廠房打造的製程排氣系統，提供耐酸鹼、抗腐蝕的管件與洗滌塔效能提升方案；弘塑科技則聚焦 CPO、3DIC、CoWoS、CoPoS 等技術需求，展示其濕製程設備在異質整合與高階封裝的應用優勢。

崇越旗下敏盛科技與客戶合作開發高階製程所需部品，此次展出蝕刻製程使用的全氟化橡膠O型環、石英氣體噴嘴、陶瓷環等部件，強化高精密蝕刻與薄膜沉積製程的可靠度。在檢測設備領域，艾斯邁科技展出涵蓋成熟節點至3奈米先進製程的光罩檢測設備，採高精度自動光學檢測技術，能有效提升良率、提升稼動效率並降低人工檢測成本，並已成功打入國際一線大廠，展現台灣在高階檢測市場的研發實力。

峻川商事本次也聚焦節能減碳趨勢，展示展綠科技開發的「智慧鉤錶」AIoT節能監控系統，可即時監看工廠用電軌跡、記錄耗能數據，協助掌握碳排足跡並找出節能策略，符合全球製造業對 ESG 的需求。

崇越集團於2022年成立峻川商事，並於東京、熊本設立據點。崇越科技首席執行長陳德懿表示，日本供應商長期在半導體材料扮演關鍵角色，而台灣晶圓製造在先進製程具有全球領先地位，雙方合作具高度互補性。崇越將持續透過國際供應鏈平台協助台廠進入瑞薩電子、鎧俠、三菱與SONY等日本市場，同時引進日本優質技術。陳德懿指出，隨著日本政府推動AI與資料中心發展，崇越科技也將持續布局相關商機。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

看好明年繼續降息！美股道瓊漲104點 台積電ADR收紅

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

