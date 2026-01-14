崇越2026年營收拚雙位數成長 (圖)

其他人也在看
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 5 小時前 ・ 3
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 26
航運族群深陷綠海！貨櫃三雄帶頭下沉、新興重摔半根 唯「這5檔」見紅撐盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（13）日以30,630.86點開高震盪，最高來到30,973.85點，截至上午10點40分，仍保持上漲走勢，不過航運族群盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 7
利多連環發！00919新兵挑戰第4根「9.5萬張排隊等進場」 電零股蜜望實、鈞寶同列34檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數週二跌多漲少，僅費半小漲0.95%收紅；台股加權指數今（14）日開盤則是上漲35.31點至30,742.53點，最高一度漲18...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
台股站上3萬後怎麼走？ 專家曝1結構：不是所有股票一起噴
台股破3萬點，台積電昨（13）日寫下1720元新天價，帶領台股大盤再創歷史新高，半導體設備、記憶體封測及低軌衛星等題材股也有所表現，今（14）日台股更是一路長紅。究竟台股破3萬點後會怎麼走？專家曝大盤呈現「1結構」，並非所有股票一起噴。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
一表看13家金控去年大賺5863億元創史上次高 富邦金蟬聯17年獲利王
3家上市金控2025年12月以及全年獲利12日全數出爐！其中10家獲利正成長，8家創史上新高，單月受壽險業大幅提列外匯價格準備金 導致整體金控只賺258餘億元；累計全年（不計新光金）獲利為5863億元，還較去年小幅增加1.55%，是創下金控史上第二高紀錄。《Yahoo股市》一次彙整13家金控獲利排名洗牌及成長率表格一次看，富邦金（2881）上月只小賺1億多，仍連17年蟬聯每股獲利王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
高低點相差450元！股王信驊「注意」 驚險守住8000大關
受到台美關稅15%接近底定激勵，台股股王信驊（5274）今（13日）雖然僅以8055平盤開出，不過隨即向上拉升，最高上漲200元，來到8255元再創新高，不過隨後投資人獲利賣壓湧現，股價一度跌至7805元，幸好最後一盤急拉40元，終場收到8005元，驚險守住8000大關。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
搭上太空AI熱潮！「老牌電子大廠」連2天漲停...外資積極搶買逾2萬張 聯電、國巨全入補貨名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（13）日開高震盪，盤中一度翻黑至30,529.33，終場穩住紅盤，收在30,707.2點，上漲139.93點、漲幅0.46%。據證交所盤...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
一年調升4次！00929配息重返0.1元大關 元月除息日看這天
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
高股息ETF誰最猛？達人推它9％殖利率是地板 每月加薪1萬不是夢
0056（元大高股息）公告配息維持0.866元，若以0056股價目前在37元計算，殖利率約為9.35%，想要參與除權息，最後買進日在1月21日。ETF達人知美在YT影片中指出，0056去年含息總報酬率達10.69%居冠，是想「乖乖領息」投資人的首選。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 11
12月營收年增188%！這光電股閃燈挑戰連6紅 可寧衛「開盤即攻頂」同列24檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（13）日上漲63.57點至30,630.86點開高，最高觸及30,973.85點，截至上午9點30分暫報30,872.90點，維持上揚趨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電衝上1720元 台股歷史高點再刷新/神山擴廠點火 廠務概念股砲火全開/群創連10漲友達爆量 面板股在紅什麼？｜Yahoo財經掃描
甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 11
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23
別等台積電回調了？專家揭進場「關鍵買點」就在附近：1700只能算地板價
台股2026年漲勢猛烈，台積電更勢如破竹站上1700元大關，許多投資機構紛紛調高其目標價到2000元以上，市場樂觀氣氛濃厚。對此，財經專家游庭皓與柴克在節目《台股達人秀》直言，2026年的股市不僅多點開花，台積電現在的1700元更只能算是地板價，建議投資人在農曆年前仔細觀察，一定可以在獲利賣壓中找到買點。游庭皓表示，去年其實在市場上，並不是每個投資人都很開心......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 6
台積電法說前還能追高？揭台股狂歡背後「外資一動作」要小心了 專家：這時機再加碼
台股近日漲勢猛烈，在台積電等電子股領軍下指數連連創新高，今（12）日收在30567點，坐穩3萬500點大關。而台積電法說會在即，投資人是否適合進場追高，財經專家阮慕驊與台灣金融培訓協會理事長林昌興在節目《財經一路發》指出，在外資減碼趨勢下，建議投資人打「兩手策略」，等到一時機再加碼。阮慕驊表示， 今年來台股一路猛漲，可是在歡樂氣氛中，他個人覺得感受到了一絲絲......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
《台北股市》權王、股王 內外資升勢驚人
【時報-台北電】12日權王台積電、股王信驊「台股雙王」強強聯手行情熱火朝天，花旗環球證券將台積電股價預期升至2,450元，超越高盛證券、調研機構ALETHEIA的2,330元與2,400元；內外資喊買信驊更積極，摩根大通才喊出8,500元，金控旗下投顧研究機構一口氣拉上9,500元，台股股王「破萬」新時代近在眼前。 內外資研究機構調升台積電目標價大戲早已上演；花旗環球證券在法說會進入倒數之際，直接越過其他外資法人，給出市場最高的2,450元，引市場側目。 花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀預料，台積電本次法說會將給出全年營收成長20％～25％財測，但最終成績將會超過此預期；這也是外資圈目前共識所在，像是摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也認為，台積電可能給出營收年增25％預期，然最後在資本支出昂揚、3奈米製程擴張的支持下，可望端出成長30％的績優生成績單。 不僅如此，在市場對台積電至2027年營運持續上調之際，花旗環球領先點出，根據台積電先前給出五年營收年複合成長率20％以上財測推算，預估台積電2030年營收可達3,000億美元。花旗環球同時將台積電列入泛亞（Pan-Asia）優先關時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1