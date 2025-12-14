崑南社區環池步道完工啟用 社區環境再升級

台中市新社區崑南社區發展協會獲「114年農村再生執行計畫」補助辦理環池步道改善工程，由台中市政府農業局委託新社區公所執行。工程今年順利完工，並於昨（13）日在崑南社區活動中心舉行「完工啟用暨點燈祈福典禮」，象徵社區環境再升級，為地方帶來更安全、舒適與友善的生活空間。(見圖)

農業局表示，這次環池步道工程以提升社區生活品質與休憩環境為核心，透過步道鋪面改善、周邊景觀整理及夜間照明增設，讓居民與遊客能更安心地親近自然、享受社區之美。工程完成後，不僅強化社區環境安全，也為崑南地區打造兼具生態、休閒與文化特色的公共空間。

啟用典禮由農業局、崑南社區發展協會、新社區公所及在地居民共同參與，現場進行點燈祈福儀式，象徵光明、平安與嶄新的社區願景。步道改善後更適合遊憩散步、休閒運動與親子家庭活動，未來也期待能吸引更多遊客走進崑南、認識在地風情。