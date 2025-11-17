崑大休運系楊承勳「大專校院健美賽」摘雙銀 雕塑級體態展現力與美

▲休運系一年級楊承勳(左)參加大專校院健美錦標賽摘雙銀，與崑大廖敏淑老師(右)合影。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為強化學生體能，並促進大專學生在各項運動的職能，教育部體育署於11月8日主辦「中華民國114學年大專校院健美錦標賽」，崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系一年級楊承勳在眾多強勁對手中脫穎而出，分別於「古典形體組」與「傳統健美組」勇奪第二名佳績，展現堅毅不拔的精神與卓越的體能素質。

該次錦標賽於臺北市立大學博愛校區中正堂舉行，匯聚全國各大專院校健美好手，競爭激烈，崑山科大代表選手休運系楊承勳憑藉長期訓練與自律生活，在激烈的競賽中展現出完美的體態比例與肌群線條，獲得評審一致肯定，最終在「古典形體組」與「傳統健美組」雙料奪銀，為校爭光。

楊承勳表示：「繼年初比完賽過後，我不斷檢討自己，調整posing、訓練與飲食計畫，年底又站上期待已久的舞台，為了這場比賽，我投入所有空閒時間，好幾個假日都沒休息，因為對比賽表現很執著，也怕沒有全力以赴會有遺憾，所以把自己逼到極限，想看看自己最好的狀態，最後兩個項目以第二名收尾，還算滿意，獲得許多經驗，能在全國性賽事中獲得佳績，是長期努力與教練團支持的成果，感謝休運系師長在訓練與課業上的指導與鼓勵，我會繼續努力，期許自己未來能持續精進，挑戰更高層級的賽事。」

休運系陳秀花主任指出，楊承勳這次一次奪下兩項殊榮，不僅是對他專業訓練成果的肯定，也充分展現系上運動專業與健康管理並重的教育理念，該校長期支持學生參與各項運動賽事，鼓勵學生以實際行動展現專業實力與運動精神，此次得獎不僅是學生個人的榮耀，更是崑山科大重視全人教育與體育發展的最佳見證。

▲楊承勳在競賽上展現力與美。