崑大國際人才培育 越籍39生全數考取品管稽核證照

崑大資傳系輔導越南籍卅九位學生，全數考取品質管理及稽核員專業證照。 （崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大資訊傳播系輔導卅九位二年級越南籍學生，經課程規劃與訓練，順利通過「ISO9001:2015品質管理系統條文暨內部稽核員」訓練課程，並全數獲得專業證照，除讓學生具備品管與內部稽核基礎能力，也為未來求職與實習增添專業加分。

此次訓練課程旨在協助學生深入理解ISO9001:2015品質管理體系標準，並提供內部稽核員的專業訓練，邀請領導力企業管理顧問公司蔡秉宏顧問為學生授課，內容涵蓋品質管理基礎、標準條文解讀、內部稽核實務操作等，幫助學生強化並提升未來在品質管理領域的專業能力及就業競爭力。

ISO9001:2015為全球廣泛認可的品質管理體系標準，企業在招聘時對擁有此類證照的員工尤為看重，該證照對學生未來進入國際市場具有顯著的優勢。因此，資傳系在這次課程中不僅著重於學生的學術學習，也非常注重實務技能的培養與證照的獲取，課程所學除可應用於台灣職場，也可作為未來回越南創業或進入ISO認證企業的基礎。

資傳系主任張世熙指出，經過這次的課程與證照輔導，不僅有助於提升學生個人的專業能力，亦符合學校推動「新南向政策」的教育使命，致力於培養學生的國際視野與跨文化能力，為未來的就業市場做好準備。

尤其是對於這些來自越南的學生而言，獲得ISO9001:2015證照將有助於他們在兩國間的職業交流中發揮重要作用。未來也將繼續提供更多符合市場需求的專業課程，並為學生的學業及職涯發展提供更多支持與資源，為學生打下堅實的基礎。