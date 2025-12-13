崑大宜棲台南明信片、幼兒繪本創作分享

崑大宜棲台南全國旅遊文學明信片、AI幼兒繪本創作成果展，表揚各組得獎者，並進行成果分享。 （崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

崑山科大智慧生活管理學院推動「宜棲台南」ＵＳＲ計畫，透過數位結合場域導覽培育具環境永續素養的數位觀光人才，更舉行「全國旅遊文學明信片」與「全國ＡＩ幼兒繪本」創作競賽，獲獎作品展現師生在數位化旅遊體驗與環境永續實踐上的創意及努力。

宜棲台南ＵＳＲ計畫成果展吸引全國高中職、大專校院及幼兒園團隊熱烈參與，除展示多元創作成果，計畫團隊亦進行年度成果介紹，內容涵蓋數位觀光導覽系統建置、濕地教育教材開發、ＡＩ技術應用於永續學習、跨校合作推動情形等，最後由競賽各組之得獎人分享創作理念與特色。

今年明信片創作大賽共逾百組報名，其中崑大學生林佳蓁、張沛禎分別以作品《漫風南境》及《四草之間》榮獲大專組金獎及銅獎，學生以影像紀實、文字敘事並融合ＡＩ技術，細膩呈現濕地場域特色，使創作兼具美感、在地情感與環境教育意義，充分展現青年世代對土地的觀察力與關懷。

全國ＡＩ幼兒繪本創作競賽由全人裕文非營利幼兒園老師方淑芬以作品《會呼吸的地球》獲得金獎，創作動機源自於她的母親因癌症離世，促使她重新思考空氣汙染、水源安全、低碳養生等環境議題，透過繪本傳遞珍惜當下、愛護環境的理念。

團體組由台南市政府委託崑大辦理崑山土城非營利幼兒園老師程惠琪及翁儷喜以作品《袋子精靈的魔法》獲得金獎，故事以小熊奇奇與袋子精靈的互動為主軸，以親近、溫柔的方式讓幼兒理解重複使用及愛地球的概念，傳達「愛護自然、從小事做起」的環保意識。