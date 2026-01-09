崑大攜中華藝校簽署MOD 跨域合作共育創意人才

崑大攜手中華藝校簽署策略聯盟， 跨域合作共同培育兼具專業技能與藝術創意優秀人才。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

為深化技職教育與藝術教育跨域合作，崑山科大與中華藝術學校簽署策略聯盟合作協議，透過建立教育夥伴關係，強化雙方在課程銜接、教學資源、師資交流及學生升學輔導等面向合作，共同培育兼具專業技能與藝術創意的優秀人才，攜手開創多元發展的新契機。

此次策略聯盟簽約儀式在崑大舉行，雙方就未來實質合作方向進行深入討論，展現高度共識與合作誠意。崑大校長李天祥表示，中華藝術學校長期深耕藝術與設計教育，在表演藝術、視覺創作及美感培養等領域成果豐碩，與該校在設計、傳播及創意產業相關系所具有高度互補性。此次策略聯盟的簽署，象徵雙方在人才培育理念上的契合，未來將共同為學生打造更順暢的升學銜接與多元學習管道。」

中華藝術學校代理校長盧昰余為崑大視傳系校友，回到母校代表簽約，他指出，面對教育環境快速變遷，藝術教育更需與產業及高等教育緊密連結，透過此次合作，不僅能讓學生更早接觸大學端的專業資源，也有助於拓展學習視野與未來發展方向，實現藝術專長與實務能力並進的教育目標。他期待雙方更進一步資源共享，讓學生能夠無縫接軌。

此次達成合作協議，未來雙方將持續深化合作內容，包含課程體驗、師生互訪、專題合作與升學輔導等，讓學生在求學階段即可逐步累積專業能量，提升整體學習成效與就業競爭力。此外，透過 reducing 教育斷層、整合資源優勢，兩校期盼共同為技職與藝術教育注入更多創新動能，攜手培育具備創意實力與專業素養的新世代人才。