崑大攜手光華高中 共學社會處方箋

崑大樂活學程攜手光華高中參訪嘉義新港扶緣服務協會社區照顧據點，透過案例分享及實地觀摩等，共學「社會處方籤」。

（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

為讓學生不只懂長照，更能做得到長照。崑山科大樂活產業學程攜手光華高中銀髮族活動管理學程，參訪嘉義新港扶緣服務協會社區照顧據點，透過導覽、案例分享等，師生一起實地解鎖近年超熱門關鍵字「社會處方箋」，目睹它如何在社區真實運作發揮影響力？

扶緣服務協會自二００五年起深耕地方，服務範圍除長者也涵蓋身心障礙者，並長期投入外籍看護工與新住民的適應支持，逐步走出一條「社區共生」的照顧路線。在這裡每個走進社區的人都不只是被服務者，也可能成為支持者，把照顧做成一個更溫暖有韌性的日常系統。

廣告 廣告

參訪活動由協會創辦人陳錦煌醫師帶領師生認識社會處方箋的理念與應用，並以社區關懷據點的實際案例，說明如何將醫療、社會支持與生活參與結合？陳錦煌指出，社會處方箋在國外已行之有年，國內近年也逐漸受到醫師與助人工作者重視，不僅可作為治療歷程的一環，更能提前部署成為預防性照顧的重要策略。

走進據點學生們直接刷新對關懷據點的想像，除有寬敞戶外空間，據點內還規劃植栽區，讓長輩能親手種植，在自然中獲得療癒，更讓大家驚喜的是，這裡把「生活」變成超有感的學習，從咖啡豆栽種、採摘、烘焙到沖煮的體驗歷程，新住民夥伴也共同參與，讓一杯咖啡不只是香氣，而是文化共融與社區連結的證明，學生直呼原來照顧可以如此充滿創意與生活化。

透過跨校共學與場域踏查不只提升學生的職涯想像，也更確定自己未來要走的方向，提早累積成為照顧與活動帶領人才的即戰力。