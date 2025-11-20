崑大新生入選台北時裝週走秀 展現新世代時尚風采

崑大時尚系新生郭又寧（左）與康誠（右），入選台北時裝週百人走秀活動，展現新世代時尚風采，與系主任王聖芬合影。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大時尚展演事業系持續培養業界新秀，郭又寧與康誠兩位新生在眾多報名者中脫穎而出，成功入選二０二五台北時裝週 X VOGUE FNO「一夜台北｜百人走秀」活動，首度踏上伸展台展現自信與魅力。兩人初次參與即入選，展現新世代時尚能量與專業實力。

二０二五台北時裝週百人走秀，由台北市文化局攜手 VOGUE Taiwan共同主辦，活動以「讓台北因你而閃耀」為主題，邀請參與者以最具態度的造型走上國際級 Runway，評審團陣容包含 VOGUE 總編輯、時尚編輯、視覺創意總監及台灣知名設計師。

廣告 廣告

此次選拔過程中，崑大時尚系主任王聖芬親自投入賽前訓練，並於走秀前前往台北場勘與技術溝通，協助學生掌握比賽節奏與舞台動線。郭又寧大方展現專業舞台魅力，她表示，能與全台最頂尖的選手同台切磋，是難得且榮耀的里程碑，期許自己明年再接再勵，持續精進舞台能量。

康誠則在時尚領域同樣表現亮眼，曾於第一屆崑山盃時尚新星競賽中榮獲第三名，以沉穩台風與成熟的舞台掌控力驚豔評審。他目前更創立個人銀飾品牌，展現多元跨域創作實力，未來發展可期。

王聖芬指出，台北時裝週百人走秀不僅是一場時尚盛會，更為年輕世代引燃夢想、增加曝光與建立職涯方向的重要平台，透過真實伸展台演練累積實務經驗、擴展視野並與時尚產業接軌，兩位學生能站上時尚盛典舞台，是勇於挑戰與持續努力的最佳證明，也象徵系所教育在表演、造型與時尚跨域整合上的成果，入圍即是一種肯定，期待學生明年有更精彩的表現。