崑大時尚系師生 跨界表現亮眼

崑大時尚系領軍，在台南巴黎時尚週成功將專業時尚展演與社團感恩活動完美融合，跨界美學驚豔產業界。（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

崑山科大時尚展演事業系主任王聖芬受邀擔任「VOGUE台南巴黎時尚週‧感恩傳承之夜」時尚總導演，她憑藉其在時尚界與學術界的雙重深厚功底，帶領逾廿位師生團隊，成功將專業時尚展演與社團感恩活動完美融合，獲得現場貴賓與主辦單位高度讚賞。

籌備近一年、匯聚時尚美學與溫情傳承的「VOGUE台南巴黎時尚週」，晚宴由知名聲樂家陸震老師拉開序幕，演唱〈You Raise Me Up〉與〈鬥牛士之歌〉兩首動人樂章，帶來鼓舞人心的演出，在時尚系王聖芬主任的精準節奏掌控下，從律動感十足的開場舞〈逮捕〉到核心的「27人VOGUE主秀」，每一環節都展現出國際秀場的精緻質感。