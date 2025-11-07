崑大智慧生活創業賽 挖掘潛力新創團隊與技術
記者汪惠松／永康報導
崑山科大研發處創新創業育成中心舉辦二０二五智慧生活創業競賽，共有校內近卅個學生團隊參加，藉由競賽找出校內潛力新創團隊與技術，經激烈競爭由電機系、視覺傳達設計系、環境工程系分別獲前三名，展現該校在建構校園創業環境與三創氛圍的技術成果。
為建構三創型大學目標，鼓勵學生將創意落實及擴展創新應用，開拓師生創業視野，崑大舉行校內智慧生活創業競賽，參賽團隊經初審與培訓到最終決賽，由電機系「山山神射手」團隊以作品「智慧型棒球投球機器人」勇奪第一名，並抱走獎金兩萬元。此作品利用ＡＩ科技貼近更實際的投球，並打造每個球員的打擊履歷並修正缺點，深獲評審好評，該作品也同時榮獲萬潤二０二五創新創意競賽大專組不分類金獎。
榮獲第二名與獎金一萬五千元的視傳系團隊「聲之嶼」作品，透過自由重合不同材質的模塊和多樣組合方式，讓孩子實驗聲音的各種特性，親手創造並混合出屬於自己的音樂，從認知到創作逐步深化孩子的音樂能力，培養持久的聆聽和創意表達，發現聲音的魔力與樂趣。
環工系「汙泥的涅槃」團隊則以「食品汙泥資源化技術與液態肥料商業化專案」獲得第三名與獎金一萬元，作品以ESG再生資源為主軸，利用食品汙泥經微波水解技術轉化成液態與固態肥料，創造具商業化與經濟化的產品。另外，資傳播「想坐商務艙」、企管系「大武山下的孩子」、公廣系「草本未來所」、時尚系「竹編植染」與視傳系「MMS」等五組團隊則獲得佳作，獎金五千元。
